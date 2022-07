Krämer läuft Weltrekord

Tampere. Hartmut Krämer von der DJK Käfertal-Waldhof hat bei den Senioren-Weltmeisterschaften im finnischen Tampere in der Klasse M 80 den 25 Jahre alten 100-Meter-Weltrekord des US-Amerikaners Payton Jorden gebrochen. Er stellte in 14,31 sec eine um vier Hundertstel schnellere Weltbestzeit auf. Den europäischen und deutschen Rekord von 1995 (14,66 sec) hat er damit sogar deutlich verbessert.

Der dreifache Hallen-Europameister aus Käfertal gewann zudem die 200 Meter (31,55 sec) in dieser Altersklasse und startet am Sonntag, am Ende der WM, noch einmal in der 4 x 100-Meter-Staffel.