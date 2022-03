Krämer holt drei EM-Titel

Braga. Mit zweijähriger Verspätung hat Braga (Portugal) die Hallen-EM im Seniorenbereich stattgefunden. Die Leichtathletinnen und Leichtathleten der DJK Käfertal-Waldhof und der MTG Mannheim gewannen fünfmal Gold und einmal Bronze.

2020 wollte Hartmut Kramer (DJK) bei der EM seinen 78. Geburtstag feiern, nun machte er sich mit drei Titeln ein vorzeitiges Geschenk zum 80. am 19. März. Obwohl er in der Klasse M 75 starten musste, hatte die bis fünf Jahre jüngere Konkurrenz keine Chance gegen den Käfertaler Sprinter. Er dominierte sowohl die 60 m (8,80 sec) als auch die 200 m (29,50 sec) und krönte seinen Aufritt als Teil der siegreichen DLV-Staffel über 4 x 200 m (2:11,13 min).

Eine sichere Goldbank war Bettina Schardt (MTG). In der Klasse W 45 war sie mit dem Diskus die Nummer eins (30,47 m), im Gewichtswurf (12,18 m) sicherte sie sich Bronze. Über einen Sieg bei seinem ersten internationalen Einsatz jubelte Daniel Siegel (MTG/M 35) über 60 m Hürden in 8,35. Volker Hermann (MTG) überzeugte in der Klasse M 65 auch ohne Podestplatz (5. im Stabhochsprung, 5. über 60 m Hürden und Mehrkampf, 8. im Hoch- und Weitsprung).

Krämer dachte in der Stunde des Triumphs an andere: „Die ukrainische Mannschaft konnte nicht nach Hause, weil keine Flugzeuge fliegen. Der Gedanke, dass Familie und Kinder warten und die Lieben können nicht zurück, bewegt sehr.“ sd

