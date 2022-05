Krach hinter den Kulissen

Mannheim. Die Fußballer des VfL Kurpfalz Neckarau könnten am 29. Mai mit einem Sieg gegen die TSG 91/09 Lützelsachsen die Meisterschaft in der Landesliga Rhein-Neckar und den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt machen. Zuletzt spielte eine Mannschaft des Traditionsclubs so hoch im Jahr 1990. „Hier herrscht gerade eine sehr große Euphorie“, schwärmt Lacky Paschaloglou, der als Teamchef der ersten Mannschaft fungiert und als Abteilungsleiter für die Belange aller Teams im Verein zuständig ist. Er betont: „Wir konzentrieren uns voll auf die beiden letzten Spiele.“

Man sollte also meinen, die Stimmung bei den Neckarauer passt zum guten Wetter. Doch eine Sache drückt nun mächtig auf die Stimmung. Am Mittwoch erklärte Paschaloglou im Gespräch mit dieser Redaktion, dass das bislang gut funktionierende Trainertrio der Landesligaelf nach dieser Saison aufhören wird. „Richard Weber, Feytullah Genc und Bernd Wiegand werden ihre Ämter niederlegen, das ist sehr schade“, sagte der Sportliche Leiter.

Was war passiert? „Es gab vor ein paar Tagen ein Gespräch zwischen Vereinsvorstand und den Coaches“ sagt Paschaloglou, der selbst an dem Treffen nicht teilgenommen hatte. Nach einigen Tagen Bedenkzeit hätten Genc und Wiegand mitgeteilt, dass sie ihre Tätigkeit nach der Saison beenden. „Richard Weber sagte mir dann, dass er schon länger mit dem Gedanken gespielt hat, aufzuhören. Nun macht er das. Es spielte für ihn keine Rolle, was in dem Gespräch passiert ist“, so der Abteilungsleiter, der sich von der Entwicklung „sehr überrascht“ zeigte und gegenüber unserer Redaktion betonte: „Das war nicht der Plan, ganz und gar nicht.“

Der Neckarauer Gesamtvereinsvorsitzende Ludwig Groß sagte auf Nachfrage: „Es tut mir wirklich weh, dass es so gekommen ist, aber die Trainer hatten andere Vorstellungen. Wir sind in erster Linie ein Ausbildungsverein. Die Jugendspieler sollen in Zukunft auch in der ersten Mannschaft spielen. Die Infrastruktur wird weiter ausgebaut, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Das sind Vorgaben, die wir seit Jahren haben, davon rücken wir nicht ab, nur weil eine oder zwei Mannschaften nun Begehrlichkeiten haben, die ich verstehen kann, aber wir werden dafür kein Geld rausschmeißen. Wie so etwas enden kann, haben wir in der Stadt bei anderen Clubs ja schon gesehen.“ Groß sagte weiter: „Nach außen sieht es so aus, dass wir unsere Trainer trotz des Erfolgs rausgeschmissen haben, aber das ist nicht richtig. Wir haben einfach andere Vorstellungen.“ Er machte klar, dass der Verein einen Verbandsligaaufstieg annehmen wird. Und Abteilungsleiter Paschaloglou meinte: „Das ist ein Traum von Spielern wie Miljan Joksimovic oder Egzon Abdullahu, die seit der Jugend hier spielen und in der Verbandsliga antreten wollen. Den werden wir nicht zerstören.“

Paschaloglou selbst gibt zu, dass er sich in den vergangenen Tagen selbst hinterfragt hat. „Von der Vereinsführung verspüre ich aber vollstes Vertrauen und ich werde jetzt alles daransetzen, ein neues Trainerteam zu finden“, sagte er und machte klar: „Es wird auch einige Spielerabgänge gehen. Einige Akteure werden ihre Karriere beenden, andere Spieler werden von anderen Clubs umschmeichelt. Wir setzen weiter auf junge Spieler oder eben gestandene Akteure wie in der Vergangenheit Ugur Beyazal oder Mikael Erdem, die Abstriche machen und gerne für uns spielen. Wir arbeiten an einem Kader, der eine gute Rolle in der Verbandsliga oder eben Landesliga spielen kann. Es wird schwierig, aber das macht es interessant.“

Stürmer Ugur Beyazal soll in der kommenden Saison allerdings Jugendcoach beim VfR Mannheim werden. Und Daniel Gulde will aufhören.

