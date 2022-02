Kornhaß wieder dabei

Heidelberg. Wenn am 19. Februar in der Halle des OSP Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 710) traditionell die Internationalen Deutschen Meisterschaften im Judo der Sehgeschädigten ausgetragen werden, steigt der Mannheimer Nikolai Kornhaß nach einer langen Verletzungspause wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Bei den Paralympics in Tokio hatte sich der WM-Dritte von 2018 und Europameister von 2019 im ersten Kampf die Bänder im Ellbogen gerissen – weshalb sich der Bronzemedaillengewinner von Rio diesmal mit Platz sieben zufriedengeben musste.

Seit Januar trainiert der 28-Jährige vom 1. Mannheimer Judoclub wieder voll und gehört schon jetzt zu den Favoriten in der Klasse bis 73 Kilo. Weil Oliver Upmann noch immer Probleme an seinem lädierten Knie hat, ist Kornhaß der einzige Mannheimer Starter bei der IDM, die für Teilnehmende aus zehn Nationen ein erster Meilenstein auf dem Weg zur EM im September und zur WM im November ist.

Zuschauer sind in Heidelberg nach der 2G-Plus-Regel erlaubt. Die Wettkämpfe der U-21 beginnen um 11 Uhr, die der Männer und Frauen um 12 Uhr. sd

