Kornhaß ambitioniert

Mannheim. Mit Medaillenambitionen reist eine Abordnung des Judoteam Mannheim/ Heidelberg mit Club- und Bundestrainerin Carmen Bruckmann zu den Para-Weltmeisterschaften nach Baku (bis 11. November). Ein heißer Treppchen-Kandidat ist vor allem Nicolai Kornhaß. Nachdem sich der 29-jährige Europameister von 2019 sowie Dritte von Rio 2016 im vergangenen Jahr bei den Paralympics in Tokio verletzte und sich während seiner Genesung stark auf sein Studium konzentrierte, ist er sportlich wieder so fit, dass er in Aserbaidschan bei den sehgeschädigten Judoka (J2) in der Klasse -73 kg an sein WM-Bronze von 2018 anknüpfen will.

Neu im aus drei Frauen und vier Männern bestehenden Nationalteam ist Lennart Sass. Der 22-Jährige stammt aus Rendsburg, ist voll blind (J1) und trainiert am Stützpunkt Mannheim. Seit diesem Semester studiert er in Heidelberg Jura und ist Sportstipendiat. Im Juli gewann er in der Klasse -73 kg EM-Silber, nun hat er auch bei der WM eine Medaillenchance. Unterstützt wird Bundestrainerin Bruckmann von ehemaligen und noch aktiven Mitgliedern des Bundesligisten Judoteam Mannheim-Heidelberg: Matthias Krieger (Paralympics-Bronze 2012), Jannis Hill sowie Mannschaftsarzt Marvin Kummer. sd