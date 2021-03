Großsachsen. Einige Veränderungen gibt es im Kader von Handball-Drittligist TVG Großsachsen, doch die Linksaußenposition bleibt eine Konstante. Johannes Kadel und Patrick Buschsieper bilden auch in der Saison 2021/22 das Duo auf der linken Außenbahn. „Die beiden ergänzen sich prima“, freut sich der Sportliche Leiter des TVG, Thomas Zahn. „Johannes ist sehr ehrgeizig, gibt im Training immer alles und hat sich in den letzten Jahren in der Abwehr enorm gesteigert. Wenn er seine Chance bekommt, wird er diese nutzen.“

Kadel kommt aus den eigenen Reihen und weiß, was er am TVG hat. „Die Mannschaft und das gesamte Umfeld sind sehr familiär. Deshalb musste ich auch nicht lange nachdenken. Großsachsen ist mein Heimatverein, da ist mir die Entscheidung sehr leicht gefallen“, sagt der 23-Jährige. Und Zahn lobt: „Er ist ein Typ, den man einfach gerne in der Truppe hat. Er sorgt für gute Stimmung, ist immer da und dem Verein gegenüber absolut loyal.“

Leistungsträger und Fan-Liebling

Patrick Buschsieper geht weiter für Großsachsen auf Torejegad. © Nix

Genau wie Johannes Kadel, bleibt auch Patrick Buschsieper dem TVG Großsachsen auf Linksaußen erhalten. „Buschi ist ein absoluter Leistungsträger und Publikumsliebling auf Linksaußen, der sich während der letzten zwei, drei Jahre noch einmal weiterentwickelt hat. Er ist einfach immer für einen lockeren Spruch zu haben und unglaublich wichtig für die Moral der Mannschaft. Gleichzeitig ist er auch ein sehr zuverlässiger Linksaußen und Siebenmeterschütze“, sagt Zahn.

Der 27-jährige Pfälzer fühlt sich in seiner sportlichen Wahlheimat sichtlich wohl: „Saase ist ein ganz besonderer Verein. Das familiäre Umfeld und der enge Bezug zu jedem in der Halle, sind wahrscheinlich bei keinem anderen Verein auf diesem Niveau so. Auch aus diesem Grund bleibe ich ein Saasemer. Mir ist der Verein über die letzten Jahre sehr ans Herz gewachsen. Wir sind froh, auch in der jetzigen Phase der Pandemie das Privileg zu haben, wöchentlich getestet zu werden und dadurch trainieren zu dürfen. Aber wir möchten auch gerne wieder vor Zuschauern spielen, hoffentlich ist das bald wieder der Fall.“ ch/ü