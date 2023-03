Könnel siegt auch ohne Challenge

Schriesheim. Während sich anderswo Starterzahlen drastisch reduzieren, Läufe sogar abgesagt werden müssen, durften sich die Veranstalter des TV Schriesheim am Samstag über 1237 Anmeldungen beim Mathaisemarkt-Lauf freuen. Nur 2016 waren es bei der Saisoneröffnung der Straßenläufe in der Region noch 19 Läufer mehr. Das war nicht zu erwarten und zeigt, wie sehnsüchtig der Auftakt vermisst wurde.

Eine Woche vor Anmeldeschluss sahen sich die Schriesheimer noch in ihren Befürchtungen bestätigt. „Da sah es auf unserem Online-Portal noch mager aus. Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Kindergärten und Schulen meldeten gleich 80, 100 Teilnehmer. Das freut uns natürlich doppelt. Denn das Wichtigste ist ja, dass sich die Kinder bewegen“, sagte Christian Ohr, der im „Rechenzentrum“, der Sporthalle der Strahlenberger Grundschule, am Samstag einer der Vielbeschäftigten war. Über 400 Bambini starteten in Schriesheim, sage und schreibe 75 Schulstaffeln sorgten für Action auf der Strecke durch die Schriesheimer Altstadt. Der Mathaisemarkt-Lauf lebt – und wie!

Stimmungsvoller Rahmen

Der stimmungsvolle Rahmen des Mathaisemarkts per se und einer der ersten Volksläufe des Jahres überhaupt lockt auch ambitionierte Läufer alljährlich an die Bergstraße. So auch Tim Könnel, der vor der Corona-Zwangspause bereits den Elitelauf gewonnen hatte und sich jetzt auch den Hauptlauf-Sieg sicherte. Weil Sponsor engelhorn sports abgesprungen war, fand der Elitelauf 2023 nicht mehr statt, alle Zehn-Kilometer-Läufer waren in den Volksbank Kurpfalz Lauf integriert. „Der war mit fünf Runden und etlichen Ecken und Kanten mehr etwas anspruchsvoller als der Elitelauf. Aber mit meiner Zeit bin ich trotzdem zufrieden“, sagte Könnel, der gemeinsam mit seiner Freundin nun auch Jessica Keller auch die Wertung des Bergstraßen-Cups anführt. Die Läuferin der TG Worms setzte bei den Frauen in einem spannenden Schlussspurt vor Mitfavoritin Merle Brunnée (MTG Mannheim) durch.

Merle Brunnée knapp geschlagen

„300 Meter vor dem Ziel hat mir jemand zugerufen, wie lange es noch ist und dann bin ich einfach durchgestartet“, sagt die Wormserin, die mit ihrem Freund in Ludwigshafen lebt. „Alle sagen, Ludwigshafen sei so hässlich. Aber es gibt Schlimmeres“, lacht der für TuS Heltersberg startende Könnel auf seinen Wohnort angesprochen. „Und in Ludwigshafen habe ich meine Trainingsmöglichkeit direkt neben meiner Wohnung und mit Lennart Nies und Nico Steißlinger gleichzeitig super Trainingskollegen.“ Nies (TV Maikammer) und Steißlinger vom engelhorn sports team (ABC Ludwigshafen) kamen als Zweiter und Dritter in Schriesheim an. Dritte Frau wurde Laura Jansen (SV Nikar Heidelberg).

Die Kurzstrecke, den Minimarathon über 4000 Meter entschieden Maren Guthier vom TV Groß Gerau und Philipp Schell von der TSG 78 Heidelberg für sich. Erstere Hindernisläuferin, Schell auf der Bahn zuhause, aber auch am Halbmarathon interessiert. „Es macht super viel Spaß hier zu laufen, gerade mit den vielen Kurven und der herausragenden Anfeuerung“, sagt Guthier, die nach einer Knie-Operation im Sommer die DM-Quali über 3000 Meter Hindernis knacken will. AT/ü