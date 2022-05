Knifflige Aufgabe für den VfR

Mannheim. Das Fernduell in der Fußball-Verbandsliga zwischen dem SV Spielberg und dem VfR Mannheim um Platz zwei geht in seine nächste Runde. Am vergangenen Wochenende konnten die Rasenspieler wieder Boden gutmachen. Nachdem der SV Waldhof II den Spielbergern ein 2:2 abtrotzten, liegt der VfR nur noch zwei Punkte hinter dem Zweitplatzierten SV auf Platz drei. Bei noch drei Spielen ist noch alles drin für das Team von Coach Hakan Atik.

Hakan Atik sieht im Rennen um die Relegation noch alle Chancen. © Nix

Am Sonntag, 15 Uhr, stehen die Mannheimer wieder vor einer kniffligen Aufgabe. Der VfR muss dann nämlich beim Tabellensiebten FC Zuzenhausen ran. Wie der VfR-Kader dann aussehen wird, ist wieder fraglich. Zuletzt musste Coach Atik immer wieder improvisieren. „Ich konnte in der Rückrunde nicht zweimal mit der gleichen Mannschaft spielen. Immer fiel jemand aus“, sagt der VfR-Trainer. „Wie die erste Elf genau aussehen wird, werde ich erst kurz vor Spielbeginn sehen“, sagt Atik. „Es ist noch alles drin, aber wir müssen erst einmal auf uns schauen. Die Aufgaben, die noch anstehen, sind sehr schwierig. Wenn wir die gelöst haben, dann können wir schauen, was die anderen gemacht haben.“Aufpassen muss der VfR auf den Zuzenhausener Top-Torjäger Dominik Zuleger, mit 17 Treffern der fünftbeste Goalgetter der Verbandsliga Nordbaden.

SVW II kann locker aufspielen

Der SV Waldhof II kann unterdessen locker aufspielen. Die Mannschaft von Trainer Nico Seegert , die zuletzt sowohl den VfR Mannheim als auch den SV Spielberg ärgerte, will Platz sechs verteidigen. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Waldhöfer den abstiegsbedrohten SV Langensteinbach.

Auch Fortuna Heddesheim trifft vor eigenem Publikum mit dem FC Olympia Kirrlach auf einen Gegner, der noch Punkte benötigt, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Heddesheimer sind das zweitstärkste Rückrundenteam, der Ligafünfte hatte aber zuletzt zu Hause Probleme. „Wir wollen auf eigenem Platz auf die Erfolgsspur zurück“, sagt Coach Steffen Kohl. bol

