Knackiges Wochenende

Mannheim. Während bei den Frauen die Rückrunde der Feldhockey-Bundesliga wegen der WM der U-21-Juniorinnen in Südafrika erst am 23. April beginnt, starten die Herren schon an diesem Wochenende in ihre Rückrunde. Für den TSV Mannheim Hockey steht ein Auswärtswochenende in Hamburg und Berlin auf dem Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schwarz-Weiß-Roten treten zunächst am Samstag (14 Uhr) beim Club an der Alster an, am Sonntag (12 Uhr) sind sie dann beim Berliner HC zu Gast. Eine Woche später geht es auch noch zu Polo Hamburg. „Das sind natürlich drei schwere Auswärtsspiele gegen Topgegner, die nicht ohne Grund in der Tabelle vor uns stehen. In Berlin haben wir letzte Saison einen Punkt geholt, aber ansonsten ist es schon lange her, dass wir bei diesen Clubs punkten konnten“, sagt Carsten-Felix Müller, der die TSVMH-Herren gemeinsam mit Alexander Vörg coacht.

Play-downs im Blick

In der Rückrunde wird nur noch gegen die fünf anderen Teams aus der eigenen Staffel gespielt. Beim TSVMH ist dies die Staffel A. Angesichts des Acht-Punkte-Rückstandes der Mannheimer auf den Staffelvierten Berliner HC haben die Schwarz-Weiß-Roten weniger das Viertelfinale als vielmehr die Play-downs um den Klassenerhalt im Blick.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir versuchen trotzdem, Punkte mitzunehmen und den Abstand auf Frankfurt zu halten oder sogar zu vergrößern“, sagt Müller, der den SC Frankfurt 1880 unbedingt hinter sich lassen will. Denn dann bekäme man es in den Play-downs mit dem Sechsten der Staffel B zu tun. and