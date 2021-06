Kluge Renneinteilung beschert Prestige-Sieg

Mannheim. Mit dem einzigen Listenrennen der Saison war der zweite Galopprenntag auf der Seckenheimer Waldrennbahn der sportliche Jahreshöhepunkt. Doch so richtigen Grund zur Freude hatten die Lokalmatadore nicht. Marco Klein muss auf seinen 101. Sieg warten, unter die Top-Drei kam keines der Mannheimer Pferde. Immerhin erreichten acht die Geldränge auf den Plätzen vier (4) und fünf (4).

Außerdem trübte ein Unfall das Geschehen. Auf dem Weg von der Sattelbox zum Führring stieg Horst Rudolphs dreijährige Stute Minou, fiel rückwärts um und brach sich das Genick. „So etwas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Sie sollte heute das erste Mal für uns laufen“, sagte der 83-jährige Rudolph.

1. Rennen: 1. Redemptorist/Anna van den Troost; 2. Treasure ... 1. Rennen: 1. Redemptorist/Anna van den Troost; 2. Treasure Quest/Alexander Pietsch; 3. Amboise Menantie/Stefanie Koyuncu; 4. Anna Adventure/Tommaso Scardino. 2. Rennen: 1. Diokletian/Jozef Bojko; 2. Dia Dieux/Sibylle Vogt; 3. Luro/Miguel Lopez; … 5. Kashani/Nicol Polli. 3. Rennen: 1. Interstella/v.d.Troost; 2. Newa/Vogt; 3. Miss Marbel/Pietsch. 4. Rennen: 1. Dream Team/Vogt; 2. Kingdom of Heaven/Pietsch; 3. Ennissey/Lukas Delozier; 4. Earl/Scardino; 5. Pissarro/Lopez. 5. Rennen: 1. Dato/Pietsch; 2. Accola/Vogt; 3. Salve Annetta/Delozier; 4. Indian Soldier/Scardino. 6. Rennen: 1. Gainsborough/Bojko; 2. Gabriela Laura/v.d.Troost; 3. Jean Valjean/Pietsch; …5. Sindra/Scardino. 7. Rennen: 1. Zarya/Pietsch; 2. Heatherdown/Delozier; 3. Footloose/Vogt. 8. Rennen: 1. Frosted Lass/Delozier; 2. Nero de Avola/Bojko; 3. Novakovic/Amina Mathony.

„Das ist einfach Pech, hat mit dem Rennen nichts zu tun“, bedauerte auch Stephan Buchner, der Präsident des Badischen Rennvereins Mannheim-Seckenheim. „Der Unfall trübt das Gesamtbild, denn ansonsten bin ich ganz zufrieden. Der Umsatz von 114 000 Euro stimmt und das Listenrennen war wunderbar.“ Als Besitzertrainer ist er jedoch etwas enttäuscht, denn sein Kashani (5.) war Mitfavorit auf einen Podestplatz. „Doch dann hatte er mal wieder einen Durchhänger. Ein Pferd ist halt keine Maschine.“

Auch Marco Klein verbuchte „überschaubare Ergebnisse. Die Rennen waren alle zu schnell, das kam unseren Pferden nicht entgegen. Aber einige sind auch ganz vernünftig gelaufen.“ So verpassten Anna Adventure und Darius (beide Vierte) Platz drei nur knapp. „Und dafür, dass für Indian Soldier, der bisher immer nur auf Linkskursen gewonnen hat, auf dem Rechtskurs eigentlich nichts gepasst hat, war er als Vierter gut dabei.“

So geschehen im Listenrennen um den Großen Heinrich-Vetter-Badenia-Preis, der in Mannheim normalerweise in einem Jagdrennen vergeben wird. Doch da Hindernisse derzeit nicht aufgestellt werden, ging es auf der Flachbahn um das Preisgeld von 15 000 Euro. Gefragt waren auf den 2500 Metern Galopper mit Steher-Qualitäten, am besten schlug sich der fünfjährige Hengst Dato mit Alexander Pietsch im Sattel. Er war Topfavorit, gewann nach kluger Rennteilung locker und hielt die Mitfavoriten Accola/Sibylle Vogt (2.) sowie Salve Annetta/Lukas Delozier (3.) in Schach.

„Ich musste Dato nur mit der Hand reiten“, lobte Jockey Pietsch, der mit jeweils zwei Siegen, zweiten und dritten Plätzen die Jockey-Challenge gewann, sein Pferd. Marco Kleins Stalljockey Tommaso Scardino lenkte Indian Soldier, den Aufsteiger des Jahres 2020, auf Platz vier. „Immerhin hat er auf der Zielgeraden noch viel Boden gut gemacht“, war der Coach nicht unzufrieden.

Viele Favoritensiege

Auch im Ausgleich IV blieb die Stute Sindra als Fünfte hinter den Erwartungen zurück. Auf den 1400 Metern musste sie den Mitfavoriten Gainsborough Hat/Jozef Bojko und Gabriela Laura/Anna van den Troost die Spitze überlassen. Thunderlight verkaufte sich im Ausgleich IV weit unter Wert. „Sie muss etwas haben, denn sie kam nicht ins Laufen.“ Doch kam auf den 1900 Metern wenigstens noch Golden April (5.) in die Geldränge.

Im Gegensatz zum Renntag vor einem Monat wurden diesmal die Topfavoriten ihrer Rolle gerecht, blieben große Überraschungen aus. Bis auf den Ausgleich IV um den Preis von RaceBets.org. Denn da setzte sich 20:1-Außenseiter Frosted Lass mit Lukas Delozier im Sattel im Spitzenfeld fest und zeigte den favorisierten, von Jozef Bojko und Amina Mathony gerittenen Brüdern Nero de Avola und Novacovic, die Hufe.