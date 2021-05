Klüter startet im Weltcup-Halbfinale

Luzern/Schweiz. Simon Klüter vom Mannheimer Ruderverein Amicitia hat sich bei seinem ersten Weltcup-Start für den Halbfinal-Lauf qualifiziert. In Luzern ruderte der 25-Jährige am Freitag in seinem Vorlauf auf Rang drei. Im Einer der Leichtgewichtsklasse über 2000 Meter erreichte der Mannheimer nach 7:20,22 Minuten und mit großem Vorsprung auf Platz vier das Ziel. Rang eins belegte der vierfache Weltmeister Martino Goretti (ITA).

„Ich starte mit etwas Ungewissheit, weil es mein erster Weltcup ist. Es geht für mich vor allem darum, Erfahrung zu sammeln und zu schauen, wo ich international stehe“, hatte Klüter vor seiner Premiere für den Deutschen Ruderverband gesagt. Mit dem Erreichen des Halbfinals hat der Amicitia-Ruderer sein Soll bereits erfüllt. Das Finale findet am Samstagnachmittag statt. jab