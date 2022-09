Klüter kämpft um Edelmetall

Mannheim/Racice. Für Simon Klüter vom Mannheimer Ruderverein Amicitia geht es bei den Weltmeisterschaften in Tschechien um Edelmetall. Im Leichtgewichts-Doppelvierer tritt das deutsche Boot zunächst am Montag im Bahnverteilungsrennen an, ehe am Freitag im Finale um den WM-Titel gerudert wird. „Ich schätze unsere Medaillenchancen gut ein. Wir haben noch mal Fortschritte gemacht und uns von den Krankheitsfällen vor der EM in München gut erholt“, gibt sich der Mannheimer nach dem positiv verlaufenen Trainingslager optimistisch. Die Konkurrenz kommt aus Italien, Spanien, den USA und China.

Klüter wird erstmals auf Platz zwei im Boot rudern, Johannes Ursprung (Frankfurter RG) rückt in den Bug. „Dadurch haben wir noch mehr Geschlossenheit entwickelt und jeder hat das Gefühl, dass er das Boot schneller machen kann“, erklärt der 26-Jährige den Positionswechsel. Die weiteren Plätze im Boot nehmen Joachim Agne und Fabio Kress (beide ARC Würzburg) ein. jab