Klassenerhalt rückt immer näher

Mannheim. Die Tischtennis-Herren der DJK Käfertal haben in der Verbandsliga ein überragendes Wochenende hinter sich gebracht. Mit zwei Siegen schob sich das Team von Kapitän Dominik Schwarz auf den Relegationsplatz und hat nun sogar richtig gute Chancen, die Saison auf einem Nichtabstiegsrang abzuschließen. „Wir wollen bis zum Schluss kämpfen und alles versuchen“, betonte Schwarz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mannheimer profitierten zunächst vom Nichtantritt des Tabellenfünften TTC 95 Odenheim II, der keine komplette Mannschaft stellen konnte. Die Begegnung wurde somit mit 9:0 für die DJK Käfertal/Vogelstang gewertet. Einen Tag später mussten die Mannheimer beim Tabellenvorletzten 1. TTC Ketsch ran. Die DJK-Akteure traten sehr souverän auf und gewannen die Begegnung mit 9:3.

In den Doppeln siegten Marc Adler/Schwarz und Paul Rebsam/Dirk Recktenwald jeweils mit 3:1-Sätzen. In den Einzeln waren die Käfertaler dann dominant. Das vordere Paarkreuz Adler und Robert Hackmann gewann drei von vier Partien. Adler siegte zweimal. Rebsam entschied ebenfalls seine beiden Einzel für sich. Recktenwald und Schwarz steuerten weitere Punkte zum klaren Auswärtssieg der DJK bei.

Dämpfer für St. Pius

Mehr zum Thema Tischtennis DJK wahrt Chance auf Klassenerhalt Mehr erfahren

Käfertal/Vogelstang hat nun eine Bilanz von 10:20 Punkten. Die Mannheimer haben aber erst 15 von 18 Spielen absolviert. Der TTV Heidelberg, der den ersten Nichtabstiegsrang belegt, hat schon 17 Partien ausgetragen und weist eine Bilanz von 11:23 Zählern auf. Am Samstag, 25. März, 18 Uhr, müssen die Mannheim beim TTV Weinheim-West ran. Mit einem Sieg könnten sie am TTV Heidelberg vorbeiziehen.

In der Verbandsklasse haben die Aufstiegshoffnungen der Herren der DJK St. Pius einen Dämpfer bekommen. Die Neuhermsheimer verloren gegen den Tabellensechsten TTG Walldorf mit 6:9. Damit liegt das Team von Kapitän Sebastian Tiemann nun als Dritter vier Punkte hinter Spitzenreiter SV Adelsheim und hat zwei Minuspunkte mehr als der Zweite TTV Weinheim-West II. Bis zum 6:6 sah es nicht schlecht für die DJK aus, doch dann verloren die Neuhermsheimer drei Einzel in Folge. Am Samstag, 25. März, 17 Uhr, peilt die DJK St. Pius beim TTC Schefflenz wieder einen Sieg an.

Die Damen der DJK Käfertal-Vogelstang II haben ihr Heimspiel in der Bezirksliga Nord, Gruppe 2, gegen den TTC Heddesheim mit 7:3 gewonnen und Platz drei gefestigt. Das Doppel Stein/Klumb gewann gegen Pfeiffer/Baureis mit 3:1. In den Einzeln punkteten Christine Rödler, Tina Stein und Christine Klumb jeweils zweimal. bol