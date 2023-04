Klassenerhalt gesichert

Heidelberg. . 33 Minuten lang hielten die Academics Heidelberg gegen eines der Spitzenteams der Basketball-Bundesliga, die Baskets Bonn, voll dagegen. Die 4053 Zuschauer im SNP Dome fieberten begeistert mit und honorierten, dass die Gastgeber bis zu diesem Zeitpunkt dem haushohen Favoriten alles abverlangt hatten. Es stand 65:68 und dann riss plötzlich der Faden.

Am Ende tauchte ein 74:91 (18:23, 22:18, 19:19, 15:31) auf der Anzeigetafel auf. Das zweite Basketball-Bundesliga-Duell zwischen den Brüdern Joonas (37, Heidelberg) und Tuomas Iisalo (40, Bonn) war somit erneut an den älteren, erfahreneren Headcoach gegangen.

Freude über Skyliners-Niederlage

Die frohe Botschaft folgte dann aber einen Tag nach dem Schlusspfiff, denn die allerletzten Zweifel am Ligaverbleib sind mittlerweile beseitigt: In einem Offensivspektakel bezwang Schlusslicht Bayreuth den Vorletzten Skyliners Frankfurt mit 113:107, wodurch die Hessen allenfalls noch mit den Universitätsstädtern aus Heidelberg punktemäßig gleichziehen könnten. In diesem Fall würde dann aber der gewonnene direkte Vergleich für die Kurpfälzer sprechen.

Dazu soll es aber erst gar nicht kommen. Heidelberg hat bereits an diesem Mittwoch, 26. April, 19 Uhr, die Chance, in Bayreuth den 13. Saisonsieg einzufahren und alle theoretischen Überlegungen zu den Akten zu legen. Für die Franken würde eine Niederlage wiederum den Abstieg in die ProA bedeuten. Doch der Bundesliga-Dino hat sich offenbar noch nicht aufgegeben. Der Sieg in Frankfurt ist als klares Lebenszeichen der Franken zu werten, die Academics sollten also entsprechend gewartnt sein. sz/red