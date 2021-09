Klassenerhalt das Ziel

Mannheim. In der Mammutsaison 2019/20/21 feierten die Herren des TSV Mannheim Hockey den erhofften Klassenerhalt in der Bundesliga. Auch in der am Sonntag (12 Uhr) beim Harvesthuder THC in Hamburg beginnenden Runde peilt der TSVMH wieder den Ligaverbleib an. Dass man zum Ligastart einen schweren Brocken vor sich hat, ist Carsten-Felix Müller klar. Er trainiert das Team gemeinsam mit Alexander Vörg. „Wir fahren als klarer Außenseiter zum HTHC. Die Hamburger haben sich beim Ligacup in bärenstarker Verfassung gezeigt“, sagt Müller. Die Hanseaten unterlagen beim Ligacup-Finalturnier im Endspiel dem deutschen Vizemeister Uhlenhorst Mülheim erst nach Penaltyschießen mit 3:4.

Auch die TSVMH-Herren waren dort vertreten und verloren gegen Mülheim im Viertelfinale mit 1:4. In der Runde um die Plätze fünf bis acht gab es eine 0:2-Niederlage gegen den Club an der Alster Hamburg und im Spiel um Platz sieben eine 1:4-Niederlage gegen den amtierenden Meister Rot-Weiss Köln. Allerdings mussten die Schwarz-Weiß-Roten in der Seidenstadt berufsbedingt auf Torjäger Philip Schlageter und den erkrankten Mittelfeldmotor Moritz Rothländer verzichten. „Am Sonntag sind alle an Bord“, kann Müller diesbezüglich Entwarnung geben.

Veränderter Kader

Das Gesicht der TSVMH-Herren hat sich schon etwas verändert, so ist von den beiden Olympiateilnehmern nur noch Torhüter Alexander Stadler mit an Bord, während Paul-Philipp Kaufmann zum HC Den Bosch in die Niederlande gewechselt ist. In der holländischen Hoofdklasse spielt künftig auch Moritz Möker, der sich dem THC Hurley in Amstelveen angeschlossen hat. Hannes Heßler hat sein Weg indessen nach Budapest geführt und Ivo Benke hat seine Karriere beendet.

Der Name Benke wird allerdings weiterhin im Kader auftauchen, denn mit Dario Benke vom Erstligisten Nürnberger HTC ist der jüngere Bruder von Ivo nach Mannheim gewechselt. Ebenfalls neu sind Vitus Thoma (Berliner HC), David Jehn (UHC Hamburg) und Luca Großmann (Blau-Weiß Köln). and

