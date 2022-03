Gonzalo Peillat grinst über das ganze Gesicht. Das ist für den gebürtigen Argentinier in Diensten des Mannheimer HC an für sich nichts Besonderes, denn der 29-Jährige gilt allgemein als ein sehr lebensfroher Zeitgenosse. Doch für dieses Grinsen gibt es einen speziellen Anlass. „Ich bin jetzt Deutscher“, sagt der Hockeyspieler in einem Internetvideo des MHC voller Stolz, hebt seinen neu

...