Klare Zielsetzung

Mannheim. Für die Damen des Mannheimer HC steht vor der Winterpause in der Feldhockey-Bundesliga noch ein Doppelspielwochenende in Berlin auf dem Programm. Dabei geht es für die noch ungeschlagenen MHC-Damen am Samstag (12 Uhr) zunächst zum Aufsteiger TuS Lichterfelde, bevor am Sonntag (12 Uhr) das Spiel beim Berliner HC ansteht.

„Wir fahren freitags schon los“, beschreibt MHC-Trainer Nicklas Benecke die Reisepläne angesichts der beiden frühen Partien für den Vizemeister von 2021. „Das Ziel ist weiterhin, jedes Spiel zu gewinnen und ich denke, das ist auch möglich – auch wenn beide Gegner gerade zuhause recht ekelhaft sein können“, will Benecke zum Jahresabschluss in der Feldrunde sechs Punkte mitnehmen. In der laufenden Saison gingen die Mannheimerinnen bisher nur beim 2:2-Remis im Heimspiel gegen den UHC Hamburg nicht als Sieger vom Feld.

„Der TuS Lichterfelde ist jetzt langsam in der Liga angekommen. Ich glaube, das wird eher ein Geduldsspiel“, erwartet Benecke am Samstag von seinem Team die nötige Cleverness, um die drei Punkte beim Aufsteiger einzutüten. Beim Berliner HC rechnet der MHC-Trainer dagegen am Sonntag mit einem engen Spiel. „Der BHC ist meiner Meinung nach auf einem guten Weg und sie machen das immer besser“, erwartet Benecke im letzten Spiel vor der Winterpause keinen Spaziergang für sein Team. Bis auf die Langzeitverletzte Naomi Heyn hat der MHC in Berlin ansonsten alle Spielerinnen mit an Bord. and