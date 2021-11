Klare Sache für SGL?

Leutershausen. Zum Start in die Rückrunde empfangen die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen am Samstag um 19.30 Uhr die TGS Pforzheim in der Heinrich-Beck-Halle. Das Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Marc Nagel mit 26:23.

Seitdem sind einige Wochen ins Land gegangen und die Tabelle in der äußerst ausgeglichenen Staffel F zeichnet langsam ein richtungsweisendes Bild. Die SG Leutershausen hat die Hinrunde als Tabellenzweiter beendet, verlor zwischenzeitlich gegen Hochdorf und in Zweibrücken. Ansonsten gaben die Bergsträßer nur einen Punkt gegen Saarlouis ab und haben alle anderen Teams bis Platz sechs geschlagen. Kein Wunder also, dass Mark Wetzel sich zufrieden zeigt. Der Sportliche Leiter meint: „Wir sind im Soll.”

Anders lief es bei der TGS Pforzheim. Trotz der Siege gegen Horkheim und Hochdorf sowie zwei Unentschieden in Oftersheim und Haßloch steht die TGS auf dem vorletzten Tabellenplatz. Da der Rückstand auf den vor der Abstiegsrunde rettenden sechsten Platz aber nicht allzu groß ist (vier Punkte), haben die Gäste noch Chancen, zumal sie ein Spiel weniger bestritten haben, da das Dansenberg-Spiel am vergangenen Wochenende ausgefallen ist. Dass Pforzheim jeden Punkt gebrauchen kann, macht sie für die SG Leutershausen sicher gefährlicher. „Die TGS ist eine kampfstarke Truppe, die die Niederlage vom Hinspiel sicher korrigieren will”, glaubt Wetzel.

Die SGL ist also gewarnt und wird die TGS Pforzheim sicher nicht unterschätzen. Verzichten muss Marc Nagel auf Linksaußen Gianluca Pauli, der sich im Derby gegen Oftersheim eine Muskelverletzung zuzog. Dafür ist Jonathan Scholz aber wohl fit für seinen zweiten Heimspiel-Einsatz in der Saison. wn/ü

