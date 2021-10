Klare Sache für Rheinau

Mannheim. In der Kreisklasse A1 verlor der stark dezimierte ASV Feudenheim mit 0:4 (0:1) bei der TSG Rheinau. Der ASV spielte unter anderem mit Trainer Volkan Erdinc, zwei Spielern aus der dritten Mannschaft und musste dann noch einen Ausfall zu Beginn der ersten Halbzeit hinnehmen. „In der 15. Minute hat sich unser bester Spieler, Pascal Link, verletzt – Verdacht auf Muskelfaserriss. Wir hatten nur zwei Auswechselspieler, unter anderem auch unseren Torwarttrainer Ali Topal, der sogar zum Einsatz kam“, so Erdinc.

Feudenheim kam gut in die Partie und hatte gleich zweimal die hundertprozentige Chance zur 1:0-Führung. Es war aber die TSG, die zum ersten Mal jubeln durfte: Nach einer Flanke köpfte Rico Zimmermann (39.) zum 1:0-Halbzeitstand ein.

Antos bemängelt Abschlüsse

„Das Ergebnis ist ganz okay, aber mit dem Spiel war ich nicht zufrieden. Wir haben in der zweiten Halbzeit noch viele Chancen liegengelassen“, bemängelt TSG-Trainer Niki Antos die Abschlüsse.Der Mann der zweiten Halbzeit war Rheinaus Marcel Jakubith, der mit seinem Doppelpack durch einen Elfmeter (53.) – nachdem er selbst gefoult wurde – und einem Flachschuss (68.) die TSG auf die Siegerstraße brachte.

„Ich war mit der kämpferischen Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Jeder Einzelne hat mehr als hundert Prozent gegeben. In der zweiten Halbzeit war es dann kräftemäßig schwierig, das Tempo mitzugehen, wenn man keine Wechselmöglichkeiten mehr hat“, sagte Erdinc. Der ASV gab nicht auf, kam gelegentlich nochmals zu Torchancen, hatte dann aber nicht die Effektivität im Abschluss. Den Schlusspunkt des Spiels setzte Kevin Achtstetter (72.). Dieser wurde sehenswert freigespielt und verwandelte gnadenlos zum 4:0-Endstand.

„Natürlich war der Gegner stark dezimiert, deshalb hätten wir in gewisse Szenen einfach noch konsequenter ausspielen müssen“, sagte Antos. Mit dem Sieg ist die TSG weiterhin ein heißer Aufstiegskandidat und setzt sich oben fest. Dennoch zeigt sich Antos zurückhaltend. „Uns fehlt noch die Konstanz, um ernsthaft mit den Mannschaften wie Brühl und Oftersheim mithalten zu können. Dennoch wollen wir so lange wie möglich das Aufstiegsrennen spannend machen“, blickt Antos voraus. Für Rheinau geht es am Sonntag gegen die zweite Mannschaft von Türkspor.

Während die TSG oben mitspielt, sitzt der ASV im Tabellenkeller fest. Mit sieben Punkten belegen die Feudenheimer nun den 14. Platz. „Wir haben zurzeit einfach viel Pech und viele Verletzungssorgen. Wir brauchen keine 16 oder 17 Spieler, aber aktuell ist es einfach schwierig, mit einer gesunden Truppe vollständig auflaufen zu können“, zeigte sich Erdinc frustriert. Mit dem nächsten Gegner wird der ASV es auch nicht leichter haben. Denn da kommt SV Seckenheim – ebenfalls eine Mannschaft aus der Top-Fünf. Überraschenderweise verlor der SV mit 3:4 gegen FK Bosna. Eine gute Nachricht für die TSG, die nun nach dem neunten Spieltag Dritter ist.