Klare Sache für die SG

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim haben sich mit einem Sieg in die Weihnachtspause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Peter Eberhardt bezwang in der GBG Halle den VfL Bensheim deutlich mit 102:76 (55:37) und festigte damit den vierten Platz in der 1. Regionalliga. „Das ist sehr, sehr gut, dass wir nun so in die Pause gehen“, befand Eberhardt nach dem Sieg und betonte: „So deutlich wie es am Ende geworden ist, war das Spiel am Anfang aber nicht.“

Die SG führte nach zehn Minuten mit 31:25. „Bensheim hat vor allem von der Dreierlinie viele Punkte gemacht“, sagte Eberhardt. Im zweiten Viertel bekamen die SG-Akteure die Bensheimer Distanzschützen besser in den Griff. Selbst trafen die Mannheimer wichtige Würfe aus der Distanz und zogen bis zur Halbzeit somit auf 18 Punkte weg. „Wir haben es aber nicht geschafft, das Spiel in der zweiten Hälfte zu entscheiden“, sagte Eberhardt. Die Südhessen kamen so wieder auf neun Punkte heran und gewannen das dritte Viertel mit 22:20. Doch im Schlussabschnitt hatten die Mannheimer erneut einen Lauf. „Als es 90:70 stand, war klar, dass wir gewinnen“, so Eberhardt zum klaren Erfolg.

Rückrundenstart am 7. Januar

„Offensiv haben wir uns in der Hinrunde sehr gut entwickelt, defensiv haben wir klar noch Steigerungspotenzial“, sagte Eberhardt zur bisherigen Saison und kann sich freuen, dass Flügelspieler Steven Hartinger nach seinem USA-Aufenthalt wieder zurückgekehrt ist und den Kader verstärkt. Am 7. Januar geht es für die SG mit der Partie in Limburg weiter.

SG: Kuppe (29), Kalocai (15), Kuhn (15), Faller (16), Bluhm (6), Almenäs (2), Curth (13), Klocek (6). bol