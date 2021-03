Schwetzingen. Der Fußball-Kreisligist KSC Schwetzingen und Trainer Yusuf Baran gehen zur nächsten Saison getrennte Wege. „Ich habe mich aus persönlichen Gründen entschieden, aufzuhören. Ich habe während der Saison-Unterbrechung lange Zeit gehabt, darüber nachzudenken“, erklärt der frühere Torhüter. „Es war eine kurze, aber intensive und schöne Zeit.“ Dem 44-Jährigen, der erst im vergangenen Sommer als Nachfolger von Deniz Acikgüloglu sein Amt beim Aufsteiger angetreten hatte, liegen wohl diverse Angebote vor. Parallel will er den Torwarttrainer-Leistungsschein erwerben.

AdUnit urban-intext1

Nachfolger von Baran wird Yunus Kilic, der bis zum Sommer 2020 den Ligakonkurrenten FC Hochstätt Türkspor betreut hat. „Das Konzept des KSC hat mich überzeugt“, betont Kilic, der mit seinem Team in der nächsten Saison um den Aufstieg mitspielen will. „Der Kader ist eingespielt, punktuell suchen wir noch Verstärkungen in der Breite“, hat Kilic die Planungen schon weit vorangetrieben. wy