Wenn sich im Trainingslager beim Mannschaftsabend die Neuen vorstellen müssen, geschieht das meistens mit einem kleinen Liedchen. Beim SV Waldhof in den Tagen von Westerburg im Westerwald war das in der vergangenen Woche nicht anders. Mit ein bisschen Sprechgesang kann man es sich da relativ einfach machen, doch Niklas Sommer liebt offenbar die Herausforderung und wagte sich an „Someone Like

...