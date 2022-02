Keskic in Angriffslaune

Ludwigshafen. Enes Keskic, der Linksaußen des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, hat spannende Januar-Tage hinter sich. Der 22-Jährige spielte mit der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina bei der Europameisterschaft und sammelte erste Handball-Erfahrungen auf internationaler Bühne. Nach dem Aus in der Vorrunde heiratete Keskic dann seine Amra. „Das war länger geplant. Als nach zwei Niederlagen bei der EM sicher war, dass wir ausscheiden und ich früher zurückgekommen bin, haben wir uns entschlossen“, erzählt Keskic. Mittlerweile lebt der Eulen-Akteur, der im Sommer aus Berlin in die Pfalz kam, endlich mit seiner Frau zusammen. Sie hat in Ludwigshafen eine neue Arbeitsstelle gefunden. Im Sommer übernimmt das Paar die Wohnung von Eulen-Rückraumspieler Hendrik Wagner, der zum Erstligisten HSG Wetzlar geht.

Dem EM-Aus folgt die Hochzeit

Keskic fühlt sich mittlerweile pudelwohl bei den Eulen. Und in den kommenden Wochen will er mit den Ludwigshafenern die Top Drei in der Zweiten Bundesliga angreifen. Am Sonntag starten die Eulen endlich wieder vor Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle in die Rückrunde. Das Team von Trainer Ceven Klatt empfängt um 16 Uhr den aktuellen Ligavorletzten Bayer Dormagen. Für Keskic gibt die momentane Tabellensituation des kommenden Gegners aber nicht dessen tatsächliche Stärke wieder. „Sie haben eigentlich einen guten Kader, hatten aber im bisherigen Saisonverlauf viele Verletzte, die jetzt aber alle wieder fit sind“, betont der Linksaußen.

Auch Enes Keskic war zuletzt bei der Europameisterschaft am Ball. © Pix

Die Eulen selbst sind mit der Punktebilanz von 19:13 derzeit Achter. Allerdings haben die Ludwigshafener noch einige Nachholspiele. Das erste tragen die Pfälzer bereits am nächsten Mittwoch, 19 Uhr, gegen den ASV Hamm-Westfalen ebenfalls vor heimischer Kulisse aus,. Die Generalprobe für den Rückrundenstart kann trotz der 27:28-Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen als gelungen gelten. Zumal mit EM-Fahrer Hendrik Wagner, Jannek Klein, Marc-Robin Eisel und Christian Klimek noch vier Spieler fehlten. bol/zg

