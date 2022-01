Kerstin Burgey will mehr als nur das „Novum“ sein

Mannheim. Seit mehr als 125 Jahren wird in Mannheim bereits Vereinsfußball gespielt. Manche Strukturen der Clubs sind deshalb inzwischen fest eingefahren – einige sicher zu fest. Doch A-Ligist ASV Feudenheim geht nun neue Wege und hat neue Seiten aufgeschlagen: Mit Kerstin Burgey hat der Traditionsklub von der Lauffener Straße als erster Verein des Fußballkreises Mannheim eine Frau für das Traineramt bei einer Herren-Mannschaft verpflichtet.

Der VfB Schönau im Kreis Heidelberg hat es im Herbst vergangenen Jahres bereits vorgemacht, und mit Trainerin Christine Schneider Pionierarbeit geleistet. „Natürlich werde ich anfangs unter besonderer Beobachtung stehen, schließlich ist das ja auch ein Novum im Mannheimer Kreis. Ich gehe davon aus, dass bei den ersten Spielen auch mehr Leute da sind, um zu schauen, wie es denn läuft mit einer Frau an der Seitenlinie“, rechnet Burgey selbst mit einer erhöhten Aufmerksamkeit. Kurz vor Weihnachten war sie nach der ersten Kontaktaufnahme in die Gespräche mit den ASV-Verantwortlichen getreten, im nächsten Schritt wurde die Zusammenarbeit fixiert und nun auch die Mannschaft informiert.

Noch selbst in Ludwigshafen aktiv

„Wir haben uns kennengelernt und die Chemie hat sofort gepasst“, berichtet Burgey vom harmonischen Austausch mit Abteilungsleiter Björn Korbus und dem Sportlichen Leiter Dieter Bolze. Der 70-jährige Bolze hatte im Herbst vergangenen Jahres um eine persönliche Auszeit gebeten und hat seine Tätigkeit nun ausgeruht und mit neuer Kraft wieder aufgenommen. Bolze war letztlich auch die treibende Kraft, die den Erstkontakt mit Burgey hergestellt und den Coup initiiert hat. Die 32-jährige frühere Bundesliga-Spielerin aus Ludwigshafen bemisst der neuen Aufgabe abseits des anfangs herrschenden Rummels von außen keine besondere Bedeutung bei. „Für mich ist das jetzt nichts anderes, als eine Frauen-Mannschaft zu trainieren. Ich habe bis zur C-Jugend mit Jungs zusammengespielt“, erklärt sie. „Fußball ist Fußball und ich gehe die Aufgabe mit dem gleichen Ehrgeiz an.“

Mit Jena in die Bundesliga

Burgey war in ihrer aktiven Karriere über die Station TuS Niederkirchen 2007 zum FF USV Jena gekommen, mit dem sie in die Bundesliga aufstieg. Über die TSG Hoffenheim II und den FSV Oggersheim kehrte sie 2012 zum nun selbstständigen 1.FFC Niederkirchen zurück, wo sie im Sommer 2016 nach dem zweiten Kreuzbandriss ihre Schuhe vorläufig an den Nagel hängte.

„So ganz ohne Fußball ging es aber nicht“, begründet sie ihr Comeback. Beim FFC Ludwigshafen ist sie auch heute noch aktiv, die Doppelbelastung bekommt sie gut gemeistert. „Die Trainingszeiten passen, so dass es keine Überschneidungen mit dem ASV gibt. Wir haben das gut abgestimmt, das war mir persönlich ein Anliegen“, sagt sie. Ihre ersten Eindrücke von ihrer neuen Mannschaft konnte sie beim Trainingsauftakt am Mittwoch erlangen. „Im Team steckt mehr Potenzial, als es der Tabellenplatz aussagt. Die Mannschaft hat gut mitgezogen“, erklärt sie und verdeutlicht ihre persönliche Spiel- und Trainingsphilosophie: „In erster Linie will ich den Zusammenhalt auf und neben dem Platz stärken. Ich fordere Leistung ein, Leidenschaft, Ehrgeiz und Wille, aber dabei darf der Spaß nicht verlorengehen. Das ist mir wichtig.“

Ihr Vertrag beim ASV gilt vorerst bis zum Rundenende, mit der Option auf eine Verlängerung. Primäres Ziel ist der Klassenerhalt, den sie der Mannschaft durchaus zutraut. Sollte sich das abzeichnen, könnten bereits im Frühjahr Gespräche hinsichtlich einer Verlängerung des Engagements erfolgen.