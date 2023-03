Keine Zeit für Sentimentalitäten

Sandhausen. Für Alexander Esswein ist die Partie seines SV Sandhausen beim 1. FC Kaiserslautern etwas ganz Neues. Der gebürtige Pfälzer kickte zwar in der Jugend sechs Jahre für den FCK und absolvierte auch eine Partie für die Zweitligamannschaft – aber auswärts. „Ich habe im Fritz-Walter-Stadion noch kein Profispiel absolviert, deshalb wird es sicher eine besondere Partie für mich“, blickt er auf das pfälzisch-badische Derby an diesem Freitag (18.30 Uhr) auf dem Betzenberg.

In der Konzentration des gebürtigen Wormsers auf diese Partie ist aber kein Platz für Sentimentalitäten: „Es geht um drei Punkte – und die wollen wir am Freitag mitnehmen. Wir wissen ganz genau, was wir dafür tun müssen. Ich erwarte von mir und jedem Mitspieler vollen Einsatz. Dann werden wir sehen, was am Ende dabei herausspringt.“

Dass der späte Ausgleich und der daraus resultierende Punktgewinn gegen Holstein Kiel (1:1/wir berichteten) Wirkung zeigen kann, drauf hofft der 32-Jährige: „Wir waren aktiv und in vielen Belangen besser als Kiel. Das kann Kräfte freisetzen. Dennoch müssen wir auch mal wieder drei Punkte holen. Das ist unser Ziel für Kaiserslautern.“

„Wollen uns endlich belohnen“

Das unterstreicht auch Tomas Oral, für den es der erste Punkt als neuer Trainer in Sandhausen war. Er freut sich auf das Flutlicht-Spiel: „Wir wissen um die Brisanz des Spiels, da beide Teams die Punkte brauchen. Der Gegner will unbedingt noch mal an die Aufstiegsränge ran. Für uns gilt, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und konzentriert zu Werke zu gehen. Wir wollen uns endlich belohnen.“

Auf die Tabelle schaut der Übungsleiter des aktuell Vorletzten nicht gern. „Das habe ich mir abgewöhnt. Natürlich bekomme ich die Ergebnisse der Liga mit. Aber wir sind gut beraten, unser eigenes Ding zu machen – denn mit 20 Punkten ist noch niemand in der Liga geblieben. Es ist nun wichtig, die Messlatte der letzten Spiele immer wieder abzurufen“, sagt Oral.

Welches Personal er auf dem Betzenberg ins Rennen schickt, hat er nicht verraten, aber der bislang glücklose Matej Pulkrab könnte erneut in der Startformation stehen: „Ihn an Toren zu messen, das können andere Leute machen. Ich messe ihn an seiner Einstellung und der Bereitschaft, für die Mannschaft zu arbeiten. Wir müssen im Spiel die Basis legen. Dann kann es sein, dass wir bereits nächste Woche darüber reden, wie wir es hinbekommen haben, dass Matej wieder trifft.“

Pulkrab Kandidat für die Startelf

Daran glaubt auch Alexander Esswein fest: „Er macht einen überragenden Job für die Mannschaft und ist sich für keinen Weg zu schade, das rechne ich ihm hoch an. Ich bin mir sicher, Matej weiß genau, was er machen muss. Irgendwann wird der Knoten platzen.“

Das zu Verhindern ist unter anderem die Aufgabe beim 1. FC Kaiserslautern, bei dem niemand den Fehler machen wird, die Nordbadener nur aufgrund ihres Tabellenplatzes einzuordnen. Mit dem derzeitigen Tabellenvorletzten aus Sandhausen erwartet FCK-Trainer Dirk Schuster viel eher einen in der Defensive stabiler und extrem zweikampfstarker Gegner. „Das ist ein gestandener Zweitligist und eine der meistunterschätzten Mannschaften der Liga. Für mich ist es etwas überraschend, dass sie so weit unten stehen. Das wird ein Abnutzungskampf, wo Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden“, sagte Schuster.

Für das Spiel haben die Pfälzer bereits knapp 38 000 Karten verkauft. Schuster freute sich auf eine erneut stimmungsvolle Kulisse im Fritz-Walter-Stadion und setzt ob der vielen personellen Fragezeichen auf die Unterstützung der Fans. „Wir auf dem Platz müssen alles geben, aber auch die Zuschauer. Wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, um unser Ziel, die 40-Punkte-Marke zu überspringen, zu erreichen“, sagte er. (mit dpa)