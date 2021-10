Keine Panik in Pfingstberg

Mannheim. Nach einer Operation an der Achillessehne trägt Miguel de Mingo noch in den nächsten acht Wochen einen Spezialschuh. Das ist aber derzeit nicht die einzige Sorge des Trainers des Fußball-A-Ligisten SC Pfingstberg/Hochstätt. Noch an einer anderen Stelle drückt ihn der Schuh: Nach sieben Spielen der Staffel I und erst einem Punkt hängt an der Mallaustraße die Rote Laterne.

„Obwohl wir kaum Veränderungen hatten, ist die Mannschaft im Vergleich zur letzten Saison kaum wiederzuerkennen. Sie ist derzeit sehr verunsichert“, hat de Mingo ausgemacht. Dennoch versucht er, mit Spaßtraining die Laune hochzuhalten. Nicht vergessen darf man beim derzeitigen Blick auf die Tabelle, dass der SC Pfingstberg/Hochstätt in den bisher ausgetragenen Partien gegen sechs Mannschaften gespielt hat, die derzeit unter den ersten Sieben des Klassements stehen. Insofern ist im Umfeld keine Spur von Panik zu erkennen.

„Wir können in Ruhe weiterarbeiten und konzentrieren uns voll auf die nächsten Aufgaben. Nach und nach kommen nun auch wieder verletzte Spieler zurück“, berichtet de Mingo. Angreifer und Routinier Marcel Ghirastau, der schmerzlich vermisst wurde, stieß zuletzt ebenso wieder zum Team wie Torhüter Benedict Kraus. Auf die baldige Rückkehr von Nils Wahl, Johannes Rohr, Luka Borscak hofft der SCPH-Coach zusätzlich.

Am besten schon am Sonntag, wenn das Spiel gegen den FC Badenia Hirschacker ansteht. Von einem Schicksalsspiel zu sprechen, wäre nach de Mingo noch zu früh, doch klar ist: „Wenn wir verlieren, rückt der Nichtabstiegsplatz erst einmal in weite Ferne.“ wy

