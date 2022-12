Karlsruhe. Auch kurz vor Weihnachten wird weiter fleißig am neuen Wildpark gewerkelt. Wer nicht gerade persönlich am Adenauerring vorbeikommt, kann die Bagger und Bauarbeiter über eine Webcam auf der Internetseite des Karlsruher SC beobachten. Zur kommenden Saison soll das Stadion fertig sein – und der KSC möglichst noch in der 2. Bundesliga spielen.

Die dann gut 34 000 Zuschauer fassende Arena ist ein Symbol des Aufbruchs. Der badische Club hofft auf neue Vermarktungsmöglichkeiten, neue Erfolge – und langfristig auf die Rückkehr in die Bundesliga. Ein erneuter Abstieg im Sommer wäre ein Horrorszenario und ist für Oliver Kreuzer deshalb ein Tabuthema.

Nicht effektiv genug

„Es gibt keine Gedanken an die 3. Liga“, sagt der Sportgeschäftsführer des KSC. Nur 18 Punkte haben die Karlsruher in der Hinrunde geholt, seit Mitte Oktober gerade mal noch einen. Einen Zähler liegen sie vor den Abstiegsplätzen.

„Die Antenne muss ausgefahren bleiben“, sagt Kreuzer. Aber er schlafe trotzdem ruhig. Der 57-Jährige ist fest vom Klassenerhalt überzeugt – und vom Trainer. Christian Eichner passe „nach wie vor super zu diesem Verein und zu dieser Mannschaft und es gibt keinerlei Abnutzungserscheinungen“. Natürlich habe Eichner die zwischenzeitliche Serie von sechs Pflichtspielniederlagen „zugesetzt“, sagt Kreuzer. Sie hat aber auch Erkenntnisse geliefert.

„Wir brauchen einerseits mehr Effizienz und müssen andererseits besser verteidigen“, fordert Kreuzer von seinen Profis, die sich nach einem achtbaren 1:1 im letzten Test bei Racing Straßburg am Mittwoch in den Weihnachtsurlaub verabschiedeten.

„Wir spielen uns mit die meisten Chancen heraus, aber unser Abschluss ist oft mangelhaft. Und die Abwehrarbeit ist mitunter wirklich katastrophal. 30 Gegentore in 17 Spielen sind viel zu viel. Da setzen wir den Hebel jetzt an“, sagt Kreuzer, der früher selbst Verteidiger war.

Als Vorbild dient den Badenern, die ihr erstes Pflichtspiel 2023 am 27. Januar gegen den SC Paderborn bestreiten, auch der neue Weltmeister. „Wenn man bei der WM gesehen hat, wie die Argentinier mit ihrem Leben ihr Tor verteidigen – da müssen wir hinkommen“, so Kreuzer.

Mehr Leidenschaft und Hingabe bei der Defensivarbeit hatte auch Eichner während der ersten Saisonhälfte schon mehrfach von seinen Spielern eingefordert. Von der „Liebe zum Verteidigen“ hatte der 40-Jährige dabei unter anderem gesprochen.

Schleusener soll bleiben

Generell gilt es für die Karlsruher, in beiden Strafräumen konsequenter zu werden. Vorne trat nach dem Abschied des langjährigen Torjägers Philipp Hofmann zum Erstligisten VfL Bochum bislang lediglich Fabian Schleusener als echter Vollstrecker in Erscheinung.

Der 31-Jährige ist mit sieben Ligatoren der beste Karlsruher Schütze in dieser Saison und soll über sein Vertragsende am 30. Juni 2023 hinaus gehalten werden. „Mit Schleuse wollen wir verlängern und befinden uns bereits in intensiveren Gesprächen“, sagt Kreuzer.

Zudem läuft noch eine ganze Reihe von weiteren Spielerverträgen aus. Der Sportchef hat viel Arbeit. Wie alle im Wildpark. Wo es auch kurz vor Weihnachten 2023 noch Zweitligafußball geben soll.