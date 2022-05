Kein Sieger im Derby

Mannheim. Im Zweitliga-Derby zwischen den Damen des Feudenheimer HC und des TSV Mannheim Hockey gab es beim 1:1 (1:1) keinen Sieger. „Unter dem Strich steht ein Punkt, der uns in Sachen Aufstieg wieder ein Stück weiterbringt“, zeigte sich TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller dennoch nicht unzufrieden. Der Tabellenführer der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd ist wie gehabt erster Anwärter auf den Aufstieg in die Bundesliga.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daran hat auch FHC-Coach Christian Wittler keine Zweifel. „Wir haben gegen den Meister jetzt in beiden Spielen vier Punkte geholt“, zeigte sich der FHC-Trainer nicht nur mit dem Derby-Auftritt seiner Mannschaft zufrieden.

Das Hinspiel beim TSVMH hatten die FHC-Damen mit 1:0 gewonnen und auch am Donnerstag ging der FHC durch ein Kontertor in Führung, als Sophie Tiefenbacher zum 1:0 (6.) traf. Im zweiten Viertel gelang Lydia Bechthold-Haase das 1:1 (19.). Am Wochenende sind beide Teams spielfrei. and

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2