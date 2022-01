Kehlenbach verlässt TVG

Großsachsen. Bereits Ende Februar wird Maximilian Kehlenbach den Handball-Drittligisten TVG Großsachsen verlassen. Ausschlaggebend sind berufliche und private Gründe. „Es gibt im Leben einfach Wichtigeres als Sport oder Handball – das war bei mir immer das Berufliche“, erklärte der 25-Jährige. „Da ich nun den Bachelor in der Tasche habe und meine Freundin als Lehrerin nach Ulm versetzt wurde, habe ich mich entschieden, mein Master-Studium dort zu absolvieren. In diesem Zuge gehe ich auch in Sachen Handball einen Schritt zurück, möchte künftig deutlich weniger Aufwand dafür betreiben. Ich werde mein Spielrecht zu meinem Heimatverein HSG Bachgau verlegen. Damit ich die Möglichkeit habe, dort ein bisschen Handball zu spielen und auch etwas dafür zurückzugeben, was man mir hier im Alter von 17 Jahren ermöglicht hatte.“

Thomas Zahn, Sportlicher Leiter des TVG, bedauert den Verlust von Kehlenbach. „Es ist sehr schade, dass uns Max verlässt, erst recht mitten in der Saison. Aber wir waren früh informiert, dass das passieren kann.“ ch/ü

