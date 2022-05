Kaufmann am Ziel seiner Träume

Caxias do Sul. „Bei den Deaflympics in Brasilien will ich eine Medaille, egal welche Farbe.“ Dies hoch gesteckte Ziel formulierte Tennis-Crack Cedric Kaufmann von der MTG Mannheim schon im vergangenen Sommer, nachdem er bei den deutschen Meisterschaften dreimal Gold gewonnen und zuvor Deutschland erfolgreich bei der EM vertreten hatte.“ Die Verschiebung der eigentlich für 2021 terminierten Olympischen Spiele für Gehörlose kam ihm damals gerade recht, konnte er sich doch noch ein Jahr weiterentwickeln und sich zudem in Ruhe auf sein Abitur am Ludwig-Frank-Gymnasium vorbereiten. Das eine Ziel hat der 19-Jährige erreicht, der sich dank eines Cochlea-Implantats auch in der Welt der Hörenden problemlos bewegt und die MTG-Teams verstärkt: In Caxias do Sul gewann er zusammen mit seinem Hamburger Kollegen Nils Rohwedder Bronze im Doppel, zudem war er im Einzel in der sogenannten Consolation- oder Trostrunde der klar Beste. Der zweite Wunsch erfüllte sich nicht, denn da die Spiele von ursprünglich November 2022 auf Mai vorgezogen wurden, muss Kaufmann die Prüfungen jetzt nachschreiben. Doch der olympische Erfolg dürfte ihm helfen, die Schule erfolgreich zu beenden.

Cedric Kaufmann (l.) mit seinem Doppelpartner Nils Rohwedder. © DGS

Ebenbürtige Argentinier

Bei den Deaflympics nahm das deutsche Duo die ersten Hindernisse locker. Dem Auftaktsieg gegen die Türkei (6:4, 6:0) folgte der nächste gegen die USA (6:2, 6:3). Doch im Halbfinale mussten sie sich dem späteren Gold-Gewinner Frankreich in einer engen Partie geschlagen geben (4:6, 3:6). Der Druck, im Spiel um Platz drei gegen ebenbürtige Argentinier die ersehnte Medaille zu holen, war groß. Demensprechend nervös begann die Partie mit Leichtsinnsfehlern auf beiden Seiten. Mit dem Break zum 4:3 platzte bei den Deutschen dann der Knoten, den ersten Satz gewannen sie mit 6:3. Im zweiten Durchgang stand es schon 5:1, als sie – den Sieg vor Augen – ihre Sicherheit verloren und die Gegner auf 5:3 herankommen ließen. Doch Kaufmann und Rohwedder pushten sich gegenseitig, ab sofort funktionierte alles reibungslos, der Bronze-Jubel nach dem 6:3 war riesig.

Kaufmann hatte sich zudem für das Einzel qualifiziert, in der Auslosung allerdings Pech, weil er in der ersten Runde gegen einen an Drei gesetzten Slowenen antreten musste – und nach guter Leistung mit 4:6, 3:6 verlor. Umso souveräner startete er in der Trostrunde durch, in der es nicht nur um Weltranglistenpunkte, sondern auch um internationale Spielpraxis ging. Und die könnte er ihm spätestens bei der Deaf-WM im Januar 2024 zugute kommen. sd