„Katastrophales“ Spiel zwei

Tübingen. Diese Niederlage war nicht eingeplant. Die Mannheim Tornados sind in ihren beiden Spielen bei den Tübingen Hawks nur zu einem Sieg gekommen. In der Tabelle der Baseball-Bundesliga Süd bleiben die Wirbelwinde allerdings auf Platz vier und wären nach derzeitigem Stand für die Play-offs qualifiziert. Nach dem 10:5-Sieg über die Hawks, verloren die Tornados überraschend mit 0:2.

„Mit dem ersten Spiel bin ich hochzufrieden, das zweite war eine Katastrophe“, sagte Tornados-Coach Juan Martin. In der ersten Partie hatte die Offensive des deutschen Rekordmeisters noch gut funktioniert. Im fünften Spielabschnitt gelangen den Tornados acht Runs in Folge und damit die Vorentscheidung.

In der zweiten Begegnung fanden die Tornados am Schlag dann aber kein Mittel gegen den bärenstarken Tübinger Pitcher Joshua Wyant. Der Hawks-Werfer ließ über neun Innings nur drei Mannheimer Hits zu. Zwar glänzte auch der Mannheimer Victor Cole auf dem Wurfhügel und hatte zehn Strikeouts. Doch der Werfer ließ bereits im ersten Inning einen Schlag des Tübinger Hagen Rätz zu, der den Außenseiter mit 2:0 in Front brachte. Bei diesem Spielstand sollte es bleiben. bol