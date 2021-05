Kampfstarke Tornados halten Play-off-Kurs

Mannheim. Die Mannheim Tornados kommen ins Rollen. Mit fünf Siegen in Folge ist der Baseball-Bundesligist in der Tabelle der Südgruppe auf den dritten Rang geklettert. Am Samstag empfängt er im Roberto-Clemente-Field ab 13 Uhr den Tabellenführer Heidenheim Heideköpfe.

Mit dem 18:12-Erfolg am Donnerstag bei den Haar Disciples feierten die Wirbelwinde den siebten Saisonsieg im 13. Spiel. Derzeit wäre das Team von Trainer Juan Martin in den Play-offs – und damit genau da, wo es hin will. Eigentlich hätten die Mannheimer auch gerne den zweiten Tagessieg mit nach Hause genommen, doch bei einer 11:3-Führung musste das zweite Duell mit Haar nach der vorangegangenen Regenunterbrechung wegen Dunkelheit unterbrochen werden. „Wenn Haar am 26. Juni zu uns kommt, spielen wir eben das fehlende Inning zu Ende“, sagte Martin, der sich mit den jüngsten Auftritten seines Teams „hochzufrieden“ zeigte.

Heideköpfe kommen ausgeruht

Nun treffen die Tornados am Samstag in zwei Begegnungen auf Primus Heidenheim. „Das ist eine sehr starke Mannschaft“, betonte Martin. Zudem sieht er die Gäste im Vorteil, weil diese zuletzt bei ihren lockeren Siegen gegen Tübingen (18:2 und 16:1) ihre Werfer schonen konnten. „Deshalb wird das für uns ganz schwer am Samstag.“ Bei den ersten Aufeinandertreffen schrammten die Tornados knapp an einem Sieg vorbei. Heidenheim gewann jeweils auf den letzten Drücker mit 10:9 und 9:8.

Die personellen Sorgen bei den Pitchern haben sich bei den Mannheimern zuletzt noch vergrößert. Julius Spann zog sich eine Verletzung zu. Wie Clubpräsident Peter Engelhardt sagte, besteht der Verdacht auf einen Bizepsanriss. Auch deshalb suchen die Tornados nach Verstärkung bei den Werfern. Gegen die Heideköpfe ist diese aber noch nicht in Aussicht, das vorhandene Personal soll es richten. Klar ist: Mit einem Sieg aus beiden Begegnungen (live bei www.tornados.tv) könnten die Mannheimer gut leben. cr/bol

