Kampfstarke Karlsruher

Karlsruhe. Als früherer Abwehrspieler freut sich Christian Eichner über verhinderte Gegentreffer manchmal eben mehr als über erzielte Tore. „Unfassbar Spaß“ habe ihm diese Partie gemacht, sagte de Trainer nach dem 0:0 des Karlsruher SC gegen Werder Bremen. Vor allem die letzte halbe Stunde. In der hatten die Badener nach der Gelb-Roten Karte gegen Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek (57. Minute) am Samstag in Unterzahl spielen müssen – und das bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad. Doch sie verteidigten geschickt, blieben auch im fünften Pflichtspiel der Saison ungeschlagen und stehen nach vier Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga bei guten acht Punkten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Platzverweis gegen Wanitzek, der nach zwei Fouls innerhalb von sieben Minuten runter musste, hätte sein Team ein „schönes, enges 4-4-1“ formiert, sagte Eichner. „Dann ist es schwierig für den Gegner.“ Selbst, wenn er wie Bremen „spielstark“ ist und „Qualität hat“, wie KSC-Torjäger Philipp Hofmann befand. „Wir nehmen den Punkt gerne mit, da opfert man sich auch als Stürmer.“ Und Trainer Eichner meinte, der Zähler gegen den kriselnden Bundesliga-Absteiger sei ein „absolut gewonnener.“

Sicher ist er aber auch einer, der ihm persönlich wieder weiterhilft. Nach dem Auswärtsspiel in Nürnberg am kommenden Freitag legt die Liga eine zweiwöchige Pause ein. Eichner, dem ein Angebot zur Verlängerung seines aktuell noch bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrags vorliegt, will sie nutzen, sich „Gedanken machen und danach mit dem Verein in den noch konkreteren Austausch gehen“.

Es ist ein Ruck durch den Club gegangen und Aufbruchstimmung entstanden, seit Eichner im Februar 2020 den Posten von Alois Schwartz übernommen hat. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2