Kampflos ins Finale eingezogen

Prestatyn. Nachdem Elias Handke Anfang Oktober die Deutsche Meisterschaft im Kickboxen K1 in seiner Gewichtsklasse bis 63 Kilo gewonnen hatte, darf sich der Mannheimer nun Vizeweltmeister nennen. Trotz eines Trainingsdefizits aufgrund eines Bänderrisses reiste Handke Anfang November mit der deutschen Nationalmannschaft und Trainer Jochen Gieb nach Prestatyn in Wales zur WM, die vom Verband WKA ausgerichtet wurde. Insgesamt traten rund 1500 Teilnehmer in 26 verschiedenen Kategorien an, darunter auch Boxen und Muay Thai. Bis kurz vor Beginn der WM war Handkes Teilnahme wegen der Verletzung nicht sicher, dann traute er sich doch – und hatte nur einen Kampf.

Elias Handke (Mitte) mit seinen Trainern Endre Piller (l.) und James Phillips. © red

Gegner boxt „wie ein Känguru“

„In meiner Gewichtsklasse ist wenig los. Ich hätte im Halbfinale gegen den Schotten Charles Duffy kämpfen sollen, doch dieser sagte kurz vor dem Kampf ab“, blickte der junge Rheinauer zurück. Das passiere öfter im Kampfsport aufgrund von Verletzungen, oder auch aus Angst. So kam es, dass er direkt das Finale erreichte.

„Das ist nicht nur Glück, sondern auch ein bisschen Pech, da man so weniger Erfahrung sammeln kann.“ Im Finale stand Handke dann dem Australier Kage Fisher gegenüber, keinem einfacher Gegner. „Er hat geboxt wie ein Känguru, richtig wild“, meinte Daniel Suro, Handkes Vater, der den Kampf von daheim aus per Video gesehen hat. „Kage macht auch Mixed Martial Arts, das ist wie Straßenkampf. Ich fand, so hat er auch teilweise gekämpft, nicht sauber geboxt. Doch der Schiedsrichter gab sein Okay.“

Sechs Mal Training pro Woche

Nun ist Kage Fisher zweifacher Weltmeister, Handke freut sich über den zweiten Platz. Außerdem gefiel es ihm, mal rauszukommen, auch wenn es nur für ein paar Tage war. Er lebt für den Sport, trainiert sechsmal die Woche und macht keinen Urlaub. „In Wales waren wir in der Stadt und haben uns umgeschaut, abends waren wir zusammen im Restaurant essen.“ Kurz nach der WM feierte er seinen 17. Geburtstag. Noch kann er nicht mit vollem Einsatz trainieren, er trägt eine Orthese am rechten Fuß. Beim Kampf in Wales war er getaped, Handke setzte statt des Fußes das Schienbein ein.

„Der Gedanke, dass etwas passiert, war da, aber ich bin einfach rein. Wenn ich Angst hätte, würde ich keine 100 Prozent geben. Und ich wollte auf keinen Fall unnötig nach Wales fliegen.“ Fünf Wochen ohne Training, dann zur Weltmeisterschaft und obendrauf ein explosiver Gegner, das hört sich nach viel Stress an, doch Handke meinte gelassen: „So etwas bin ich nicht gewohnt.“

Nun trainiert er langsam wieder, denn am Samstag, 26. November, ist die Fight Night in Mannheim, und im Dezember die Future Champs in Metzingen, bei der Handke bereits zwei Kämpfe gewonnen hat und zuletzt auch für die Nationalmannschaft entdeckt wurde.