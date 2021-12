Kampf ums Heimrecht

Mannheim. Zwar stehen im Januar 2022 noch zwei Hauptrundenspiele in der Hallenhockey-Bundesliga Süd der Männer auf dem Spielplan. Die Frage, wer als Südmeister im DM-Viertelfinale Heimrecht gegen den Zweiten der Nordgruppe genießt und wer als Südvize zum Nordmeister reisen muss, dürfte dann allerdings schon geklärt sein.

So kommt es am Sonntag (17 Uhr, Irma-Röchling Halle) zum Derby-Rückspiel zwischen dem Tabellenzweiten Mannheimer HC und dem bisher noch ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Mannheim Hockey. „Am Sonntag geht es um den Südtitel“, ist sich Carsten-Felix Müller bewusst, der die Gäste vom TSVMH gemeinsam mit Alexander Vörg coacht. Im Hinspiel drehten die TSV-Herren dabei einen 0:4-Rückstand noch in einen 5:4-Sieg,

Am Freitag kommt Frankenthal

„Dass alle in dieser Trainingswoche so motiviert sind, liegt wahrscheinlich auch daran, dass am Sonntag dieses Jahr mit einem Derby beendet wird“, erklärt MHC-Co-Trainer Peter Maschke. „Wenn wir das Heimspiel gegen Nürnberg konzentriert angehen, dann ist das Derby am Sonntag wohl auch das Spiel, in dem es um das Heimrecht im Viertelfinale geht“, weiß Maschke, dass sein Team zunächst gegen die Franken bestehen muss. Im Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen den Nürnberger HTC gilt es für die Blau-Weiß-Roten, die drei Punkte einzufahren. Dabei können sie wohl wieder auf Danny Nguyen zurückgreifen, während Teo Hinrichs (Handbruch) weiterhin ausfällt.

Die TSVMH-Herren sind am Tag vor dem Derby zwar spielfrei, dafür müssen die Schwarz-Weiß-Roten aber schon am Freitagabend (20 Uhr, Primus Valor Arena) im Heimspiel gegen die TG Frankenthal ran. „Wir wollen gegen die TGF genauso ernsthaft und konsequent auftreten, wie im Hinspiel“, möchte Coach Müller die drei Punkte unbedingt unter dem Fernmeldeturm behalten und dabei an den klaren 10:1-Hinspielerfolg in Frankenthal anknüpfen.

Final Four in Düsseldorf

Wo die Reise in der Hallenhockey-Bundesliga am Ende hingehen könnte, ist seit Donnerstag auch klar, denn das Final Four der Damen und Herren wird am 29./30. Januar 2022 im Castello in Düsseldorf ausgetragen. Unter 2G-Bedingungen geht der veranstaltende Ligaverband Hockeyliga e. V. derzeit von mindestens 1600 zugelassenen Zuschauern aus. d an