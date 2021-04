Kampf um Klassenerhalt

Mannheim. Für den TSV Mannheim Hockey steht ein Wochenende der Entscheidung an, denn es wird die Antwort darauf geben, ob die TSVMH-Herren auch in der kommenden Saison in der Feldhockey-Bundesliga an den Start gehen dürfen. Den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt haben die Schwarz-Weiß-Roten am vergangenen Sonntag gemacht, als sie Spiel eins der Play-down-Serie „Best of three“ beim Großflottbeker THGC mit 1:0 für sich entschieden. Am Samstag (13 Uhr/ live auf www.sportdeutschland.tv) haben die Mannheim den GTHGC nun zu Spiel zwei der Serie zu Gast und könnten mit einem Sieg den Ligaerhalt klarmachen.

„Wir haben uns durch eine sehr reife Leistung in Hamburg eine gute Ausgangsposition erarbeitet, mehr aber auch nicht. Wir erwarten Flottbek deutlich offensiver im gefährlichen Alles-oder-Nichts Modus“, weiß Carsten-Felix Müller, der die TSVMH-Herren gemeinsam mit Alexander Vörg trainiert, dass die Hanseaten mit dem Rücken zur Wand stehen. Sollte dem GTHGC am Samstag ein Sieg gelingen, käme es am Sonntag (13 Uhr) zum alles entscheidenden Spiel drei. Da Zuschauer vor Ort weiterhin nicht zugelassen sind, würde auch dieses Spiel live auf www.sportdeutschland.tv gezeigt.

Wegen der möglichen dritten Play-down-Partie wurde das für Sonntag angesetzte Zweitligaderby zwischen den Damen des Feudenheimer HC und des TSVMH auf den 13. Mai (Christi Himmelfahrt) verschoben. „Für diese Verlegung sind wir dem FHC sehr dankbar“, ist Müller froh, am Sonntag keine Doppelbelastung befürchten zu müssen, schließlich ist er auch als Cheftrainer der TSVMH-Damen aktiv. and