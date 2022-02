Kaltstart mit K.o.-Modus

Mannheim. Der SKV Sandhofen und der FV 1918 Brühl II bestreiten den Kaltstart in das Fußballjahr 2022. Die beiden A-Ligisten, jeweils Tabellenführer ihrer Staffel, werden am Samstag das Halbfinale im Mannheimer Kreispokal (14.30 Uhr) bestreiten. Es ist eine Ansetzung, die bei SKV-Trainer Christian Hofsäß nicht unbedingt auf Zustimmung gestoßen ist.

„Wir hatten uns mit Brühl II schon auf den 26. Februar geeinigt, nun wurde alles sehr kurzfristig eine Woche vorgezogen und hat den Vorbereitungsplan doch etwas umgeworfen“, so Hofsäß. Erst seit drei Wochen befindet sich der SKV im Training und steht dabei noch nicht bei den erforderlichen hundert Prozent, um ein solches Ausscheidungsspiel zu bestreiten.

Keine Zu- und Abgänge

„Wir müssen noch an der Spritzigkeit arbeiten“, befindet Hofsäß, der ohne Zu- und Abgänge auf den Kader aus der Hinrunde zurückgreifen kann. Ebenso wie sein Team ist auch der FV 1918 Brühl II die Tormaschine seiner Ligastaffel. 75 Treffer bedeuten einen Schnitt von fünf Toren pro Partie – eine Marke, vor der Hofsäß gehörigen Respekt hat. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit guten Individualisten. Hier treffen zwei Teams mit einer gleichen Qualität aufeinander“, will der Sandhofer Trainer niemandem die Favoritenrolle zuweisen. Das zweite Halbfinale zwischen dem B-Ligisten SC Blumenau und dem Kreisligisten TSG Eintracht Plankstadt findet erst am 6. April statt.

Ebenfalls im Einsatz sind die beiden Kreisligisten TSV Neckarau und SpVgg Wallstadt, die am Sonntag (14 Uhr) als Viertelfinal-Verlierer ein Entscheidungsspiel bestreiten, dessen Sieger zur Teilnahme am Badischen Verbandspokal der kommenden Saison berechtigt ist. wy