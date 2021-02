Kaiserslautern. Marco Antwerpen soll den 1. FC Kaiserslautern vor dem Absturz in die Regionalliga retten. Der 49-Jährige ist neuer Chefcoach des abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten, wie der Club am Montagabend bestätigte. Antwerpen folgt beim vierfachen deutschen Meister auf den Luxemburger Jeff Saibene, der am Samstag nach dem 0:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden freigestellt worden war. Über die Vertragslaufzeit von Antwerpen machte der FCK zunächst keine Angaben. Die Pfälzer werden demnach mit einem neuen Coach das Derby am Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) beim Erzrivalen SV Waldhof angehen.

Marco Antwerpen soll den FCK in ruhigeres Fahrwasser führen. © dpa

Zunächst hatten „Kicker“ und Sport1 von der Verpflichtung berichtet. Antwerpen war zuletzt von Ende September bis Anfang November bei den Würzburger Kickers in der 2. Liga tätig. Zuvor hatte er Eintracht Braunschweig zurück in die 2. Liga geführt, sein Vertrag war aber nicht verlängert worden.

Antwerpens Co-Trainer wird Frank Döpper, der zuletzt für den Regionalligisten TSV Steinbach Haiger tätig war. Antwerpen und Döpper werden sich nach zwei erfolgten Corona-Tests erstmals am Mittwoch der Mannschaft vorstellen und das Training am Betzenberg leiten. Zudem wird an diesem Tag eine virtuelle Pressekonferenz zur Vorstellung von Antwerpen als Cheftrainer des FCK stattfinden.

Sportchef Notzon auf der Kippe

Antwerpen ist bereits der dritte Chefcoach des FCK in dieser Saison, nachdem Boris Schommers im Oktober gehen musste. Der seit Jahren wirtschaftlich und sportlich stark angeschlagene Fritz-Walter-Club hatte kürzlich sein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen, um sich seiner Schulden zu entledigen.

Auf dem Rasen aber geht es weiter abwärts: Als Tabellen-16. kann Lautern gerade mal drei Siege in 22 Spielen vorweisen. Am Samstag geht es ausgerechnet zum Derby zum SV Waldhof Mannheim.

Auf der Kippe steht beim FCK auch Sportdirektor Boris Notzon. Der Beiratsvorsitzende Markus Merk sagte am Sonntagabend im SWR-Fernsehen, dass dieser in die Trainersuche „nicht involviert“ sei. „Der Beirat und unser Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt, wir haben uns seit Wochen darum gekümmert und wir haben unfassbar viele Gespräche geführt“, sagte der frühere FIFA- und Bundesliga- Schiedsrichter zur Suche nach einem geeigneten Kandidaten auf dem Trainerstuhl.

Notzon wird eine verfehlte Kaderplanung vorgeworfen. Der Vertrag des 41-Jährigen läuft Ende Juni aus. „Wir werden die sportliche Kompetenz und Verantwortung weiter neu ausrichten, wir werden die sportliche Schiene neu positionieren“, kündigte Merk an. Für Notzon ist demnach kein Platz mehr in der neuen Führungsmannschaft.

Neuzugang vom FC St. Pauli

Unterdessen hat der FCK kurz vor Transferschluss Innenverteidiger Marvin Senger bis Saisonende vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli Hamburg ausgeliehen. Im Endspurt der vergangenen Spielzeit debütierte der 21-Jährige in der 2. Liga und erhielt einen ersten Profivertrag bei den Hanseaten. dpa