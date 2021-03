Bridgeport. Der Traum von der Teilnahme am NCAA-Finalturnier um die US-Eishockey-Collegemeisterschaft, den sogenannten „Frozen Four“, ist für den Mannheimer Lukas Kälble vorzeitig geplatzt. Mit seinen Lake Superior State University Lakers unterlag der 23-jährige im Halbfinale der Regionalausscheidung dem späteren Sieger University of Massachusetts aus Amherst am Ende klar mit 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).

In Loveland/Colorado lieferten sich im Regionalfinale Minnesota Duluth und North Dakota unterdessen das längste Spiel der NCAA-Turniergeschichte. Erst in der fünften Verlängerung fiel der 3:2-Siegtreffer für Titelverteidiger Duluth. and