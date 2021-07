Käfertal mit weißer Weste

Mannheim. Die Männer des TV Käfertals sind erfolgreich in die pandemiebedingt verkürzte Saison der 1. Bundesliga Süd gestartet. Mit drei Siegen katapultieren sich die Mannheimer an die Tabellenspitze.

In der ersten Partie traf der TVK auf einen gewohnt defensiv starken TV Waldrennach. Mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung kontrollierten die Käfertaler die Angriffsschläge der Schwaben. Nach der 2:0-Satzführung kämpften sich die „Waldis“ mit spektakulären Defensivaktionen bis zum 12:12 zurück, letztendlich gewann Käfertal aber auch diesen Satz mit 14:12 und hatte nach dem 3:0 die ersten Punkte auf dem Konto.

Käfertals Spielertrainer Nick Trinemeier bei der Ballannahme. © TVK

Der zweite Spielverlauf gegen Schweinfurt gestaltete sich ausgeglichener. In den entscheidenden Situationen konnten die Franken den schlagkräftigen Angriffsschlägen von Marcel Stoklasa und Nick Trinemeier jedoch nicht standhalten. Mit einem verdienten 3:0 richtete der TVK dann den Blick auf den amtierenden Deutschen Meister TSV Pfungstadt. Bei einem gewohnten hochklassigen Start war für Käfertal in Satz eins nichts zu holen. Durch viele erfolgreiche Abwehraktionen vom TV Käfertal bahnte sich allerdings schon gegen Ende des ersten Satzes ein Umschwung an.

Schmetterbälle entschärft

Die Fünf um Spielertrainer Nick Trinemeier entschärfte immer wieder die spektakulären Schmetterbälle von TSV-Ausnahmespieler Thomas. Die geschlossene Mannschaftsleistung machte sich bezahlt, was sich auch im 2:1 für den TVK spiegelt. Nachdem Pfungstadt seinen Top-Mann Thomas beim Spielstand von 4:1 verletzungsbedingt auswechseln musste, kippte die Partie endgültig, und der TVK siegte mit 11:3 und damit mit 3:1 nach Sätzen.

Kapitän Felix Klassen gibt sich zufrieden: „Marcel Stoklasa und Nick Trinemeier haben durch ihre unermüdlichen Defensivaktionen den Grundstein für eine geschlossene Mannschaftsleistung gelegt. Endlich konnten wir unser Potenzial abrufen.“ Am Samstag treffen die Mannheimer auswärts auf den zweitplatzierten TSV Calw. red