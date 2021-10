Käfertal kontert späten Ausgleich

Mannheim. Tiefes Durchatmen beim SC Käfertal: In der Fußball-A-Klasse, Staffel II, gewann der SCK nach 2:0-Führung am Ende knapp mit 3:2 (2:0) bei Phönix Mannheim. „Wir haben in der ersten Halbzeit guten Fußball gespielt und gingen durch zwei schön herausgespielte Tore mit 2:0 verdient in die Pause“, resümierte SCK-Coach Uwe Bertsch. Marcel Sutter (35.) und Atahan Acar (39.) brachten die Gäste zur Halbzeit in Front. Nach Wiederanpfiff nahm der Gast das Tempo etwas raus und ließ Phönix immer mehr ins Spiel kommen. „Wir hatten neun, zehn gute Kontermöglichkeiten, die wir schlecht ausgespielt haben“, ärgerte sich Bertsch, dass sein Team nicht schon früher den Deckel auf die Partie machen konnte.

Der Coach war mit der Passgenauigkeit und der letzten Konzentration in Überzahl vor dem gegnerischen Tor nicht zufrieden. So war es der MFC Phönix, der über einen Standard wieder in das Spiel zurückkam. Besnik Beljuki (81.) und Sanel Kuko (88.) sorgten überraschend für den umjubelten 2:2-Ausgleich.

„Wir spielten ab der 75. Minute nur noch zu zehnt, weil sich ein Spieler bei uns verletzte und wir das Wechselkontingent schon ausgeschöpft hatten“, berichtete Bertsch von der herausfordernden Schlussphase. Doch der SCK war alles andere als geschockt vom späten Ausgleich. Direkt vom Anstoß weg brachten die Gäste einen langen Ball auf die rechte Seite, wo sich Käfertals Stürmer Daniel Barth (89.) durchsetzte und den Ball mit letzter Anstrengung zum 3:2-Siegtreffer im MFC-Tor unterbrachte. „Der Platz war schwer zu bespielen und hat uns viel Kraft gekostet. Wir haben alles fürs Spiel getan und sind am Ende froh, dass wir dann doch noch gewinnen konnten“, so Bertsch.

Schlusslicht als nächster Gegner

Der MFC Phönix tritt nach der Niederlage in letzter Minute dagegen weiter auf der Stelle – auch wenn der MFC dank des Torverhältnisses einen Platz nach oben geklettert ist und nun mit sieben Punkten auf dem Platz zwölf steht. Nächste Woche geht es für den MFC gegen den Tabellenletzten Türkspor Edingen.

Käfertal hat seinen Mittelfeldplatz gefestigt und steht nun mit 18 Punkten auf dem sechsten Rang. Mit der SG Mannheim kommt nun der Tabellenvierte nach Käfertal.

„Die Mentalität, die meine Spieler an den Tag gelegt haben, müssen wir nun auch gegen die SG zeigen. Jeder hat bei uns den entsprechenden Siegeswillen, dennoch müssen wir einfach besser verteidigen, um nicht mehr so viele unnötige Tore zu bekommen“, sagte Bertsch.