Käfertal auf Trainersuche

Mannheim. Der SC Käfertal sowie das derzeitige Gespann um Trainer Uwe Bertsch und den spielenden Co-Trainer Philipp Kempf gehen in der kommenden Saison getrennte Wege. „Wir versprechen uns mit dieser Entscheidung neuen Elan für die Mannschaft, um unser Aufstiegsziel in den kommenden Jahren zu erreichen“, wird Frank Haase, Abteilungsleiter Fußball beim SC Käfertal, in einer Club-Mitteilung zitiert. Seit Oktober 2019 stand Uwe Bertsch für den Fußball-A-Ligisten an der Seitenlinie und hat das Team aus einer vermeintlichen Abstiegsgefahr wieder bis ins obere Tabellendrittel geführt. „Wir haben zuletzt ein wenig Stagnation in der Mannschaft festgestellt und wollten nun einen neuen Impuls setzen“, führte Spielausschussmitglied Markus Kreis weiter aus. Bertsch bleibt dem SCK erhalten und kehrt in die AH zurück. wy

