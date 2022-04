Juniorinnen nun gegen Argentinien

Potchefstroom. Bei der U-21-WM im Feldhockey bekommen es die deutschen U-21-Juniorinnen am Freitag (18 Uhr) im südafrikanischen Potchefstroom im Viertelfinale mit dem Titelverteidiger Argentinien zu tun. Am Dienstag zog das DHB-Team nach einem 8:0 (3:0)-Kantersieg über Wales als Zweiter der Gruppe D in die K.o.-Runde ein. Dabei trugen sich auch Verena Neumann und Stine Kurz (beide Mannheimer HC) in die Torschützenliste ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits im Eröffnungsspiel hatte das deutsche Team gegen Malaysia ein 10:0 (4:0)-Schützenfest gefeiert, wobei Aina Kresken (ebenfalls MHC) den Torreigen mit einem Hattrick eröffnete. Auch Neumann steuerte einen Treffer bei. Im zweiten Vorrundenspiel gab es aber eine unnötige 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Indien.

Der Sieger des Viertelfinales zwischen Deutschland und Argentinien trifft am Sonntag (15.45 Uhr) im Halbfinale auf den Sieger des Duells England gegen USA. and

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2