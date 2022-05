Junglöwen krallen sich den Titel

Östringen. Die Handball-U-19 der Rhein-Neckar Löwen ist Deutscher A-Jugend-Meister 2022. Nachdem das Team von Trainer Daniel Haase in den vorangegangenen Play-off-Runden Gegner um Gegner ausgeschaltet und vergangenes Wochenende im Final-Hinspiel bei den Füchsen Berlin mit einem 31:25-Erfolg endgültig die Weichen Richtung Titel gestellt hatte, fuhren die Junglöwen am Samstagabend vor eigener Kulisse den Lohn für eine beeindruckende Saison ein.

Um Punkt 21.45 Uhr streckte Kapitän Robert Timmermeister in der ausverkauften Östringer Stadthalle unter großem Jubel die Meistertrophäe in die Höhe und gab damit gleichzeitig den Startschuss für die große Titelsause. Im entscheidenden Finalduell mit dem Hauptstadtclub hatten die U-19-Löwen zwar mit 31:32 (12:14) das Nachsehen. In der Gesamtaddition aus Hin-und Rückspiel behielten sie jedoch letztlich mit fünf Toren die Nase vorne und konnten so mit 850 begeisterten Fans den ersten nationalen Titel für ein Löwen-Nachwuchsteam seit 2008 bejubeln.

„Das ist einfach unglaublich, heute hier vor dieser großartigen Kulisse den Titel zu holen. Wir haben gewusst, dass es kein einfaches Spiel wird. Wir sind dann auch nicht gut reingekommen, aber wir haben Wille gezeigt und haben uns mit der Unterstützung der Fans rangekämpft und damit haben wir es geschafft, das Ding endlich einmal wieder nach Kronau zu holen“, freute sich Elias Scholtes, der mit sieben Treffern zum erfolgreichsten Werfer der Gastgeber in diesem Final-Rückspiel avancierte.

Junglöwen: Grupe, Berghoffer (für 3 Siebenmeter)- Michalski (2), Krass, Scholtes (7), Zacharias (3), Straub, Timmermeister (5), Grupe (3), Bitzel, Blum (4/2), Moré (2), Clarius (4), Kraft (2). red

