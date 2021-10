Jungadler mit Sieg und Niederlage

Mannheim. Am Wochenende mussten sich die Jungadler Mannheim in der heimischen Nebenhalle Süd der SAP Arena mit vier Punkten gegen die Eisbären Juniors Berlin begnügen. So gewannen die Mannheimer Eishockey-Talente am Sonntag gegen die Hauptstädter mit 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Joshua Werle (20.) und Lukas Bender mit einem Doppelpack (22. und 60.) trafen für die Jungadler.

Am Samstag mussten sich die Blau-Weiß-Roten bei der 1:2 (0:0, 0:1, 1:0 0:0, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen mit einem Zähler trösten. Ralf Rollinger konnte die 1:0-Führung der Berliner durch Eric Hördler ausgleichen, aber nach torloser Verlängerung war es Illja Fleischmann, der im Shootout den Berliner-Siegtreffer markierte. In der Tabelle der U 20 DNL Division I konnten die Jungadler zumindest nach Punkten mit Spitzenreiter Kaufbeuren gleichziehen. and