Jungadler mit magerer Beute

Mannheim. In der Division I der U 20 DNL ist die Tabellenspitze enger zusammengerückt. Zwar stehen die Jungadler Mannheim weiterhin an erster Position, doch nach zwei umkämpften Partien konnten die Mannheimer Eishockey-Talente beim 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung am Samstag und beim 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) am Sonntag beim direkten Konkurrenten Kölner Junghaie nur einen Zähler aus der Domstadt entführen. Dieser reichte allerdings, um in der Tabelle mit 31 Punkten weiterhin vor den nun punktgleichen Junghaien zu stehen. Dahinter lauert der ESV Kaufbeuren mit einem Punkt weniger aber mit zwei Spielen weniger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Partie am Sonntag trafen Maximilian Heim und Roman Zap für die Jungadler. and