Mannheim. Für die Jungadler endet mit dem Saisonstart in der Deutschen Nachwuchsliga eine zehnmonatige Leidenszeit. In der U 20, Divsion I empfangen die Mannheimer Eishockey-Talente zweimal den Krefelder EV. Zuschauer sind am Samstag (16.45 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) vor Ort zwar nicht zugelassen, es gibt aber Livestreams auf www.sportdeutschland.tv.

„In der vergangenen Saison haben wir

...