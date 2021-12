Jungadler holen maximale Ausbeute

Ingolstadt. Mit zwei souveränen Siegen beim ERC Ingolstadt haben sich die Jungadler Mannheim aus dem Jahr 2021 verabschiedet. Am Samstag tat sich der Tabellenzweite allerdings beim 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) zunächst schwer. Zudem musste die Mannschaft von Trainer Sven Valenti den Ausfall von Luca Tuchel verkraften, der nach einem Bandencheck das Eis verletzt verlassen musste (45.). Luigi Calce, Roman Zap, Fabio Sarto, Malte Krenzlin und Philip Hecht trafen für die Jungadler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotz kurzer Bank bestimmten die Mannheimer am Sonntag von Beginn an das Geschehen. Calce, Hecht, Ralf Rollinger und Sarto sorgten für das 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). and