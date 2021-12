Jungadler gelingt die Revanche

Mannheim. Im letzten Heimspiel des Jahres haben sich die Jungadler Mannheim am Sonntag gegen den EV Landshut mit einem 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)-Erfolg für die 0:6-Heimpleite vom Vortag (0:2, 0:2, 0:2) revanchiert. Ralf Rollinger (2), Roman Zap und Luigi Calce waren für die Mannheimer erfolgreich.

Am Samstag verließen die Jungadler erst zum zweiten Mal in dieser DNL-Saison das heimische Eis nach 60 Minuten ohne Punktgewinn. Von den bisherigen drei Heimniederlagen kamen zwei erst nach Penaltyschießen zustande. Die Samstagspartie stand von Beginn an unter keinem guten Stern, als Vassilii Panov nach nicht einmal drei Minuten das Eis verletzt verlassen musste. and