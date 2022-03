Jungadler erleiden Halbfinal-Aus

Köln. Am Samstag um 19.10 Uhr ist die Saison 2021/2022 in der U 20 DNL Division I für die Jungadler zu Ende gegangen. Die Mannheimer Eishockey-Talente unterlagen auch im zweiten Halbfinalspiel den Kölner Junghaien klar mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Bereits das erste Duell hatte die nach der regulären Saison viertplatzierte Mannschaft von Trainer Sven Valenti mit 0:3 verloren.

Während die Blau-Weiß-Roten in Köln nur 16 Feldspieler aufbieten konnten, standen den favorisierten Hausherren 20 Feldspieler zur Verfügung. Wie schon in Partie eins der Play-off-Serie „Best of Three“ fehlte dem Mannheimer Team die Durchschlagskraft, Junghaie-Torwart Niklas Lunemann konnte erneut nicht überwunden werden. Für die Kölner, die in der Finalserie ab Samstag auf die Eisbären Juniors Berlin treffen, erzielten Rik Gaidel (20.), Pascal Steck (57.) und Justin Büsing mit einem Schuss in den verwaisten Kasten die Tore. (59.). and

